Maturità, Quasimodo, Fallaci e Angela: ecco le tracce della prova di italiano. Come si svolge

Sono 536.008 gli studenti che a partire dalle prime ore della mattina si cimenteranno nella prima prova dell'esame di maturità, la prova di italiano. Sono coinvolte 14.000 commissioni, per un totale di 27.895 classi. Quest'anno l'esame torna alla formula pre-Covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio.

Le tracce

Moravia con un brano tratto da Gli Indifferenti e Salvatore Quasimodo con Alla nuova luna che fa parte della raccolta La Terra impareggiabile sono tra le tracce proposte ai maturandi. Tra le tracce anche il brano Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp tratto da un testo di Marco Belpoliti, secondo quanto apprende l'ANSA. L'idea di nazione con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B "Analisi e produzione di un testo argomentativo" proposto agli studenti, secondo quanto apprende l'Ansa.

Un testo tratto da Piero Angela Dieci cose che ho imparato e l'altra proposta del tipo B con la comprensione e l'analisi del testo sottoposta ai maturandi. E tra le proposte c'è anche un testo tratto da Oriana Fallaci, Intervista con la storia, edito da Rizzoli nel 1977.

Una delle tracce di attualità richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia.

Alle 8:30 tutti in classe

Dalle ore 8,30 in punto sul sito del ministero dell'Istruzione è stata disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico. La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.