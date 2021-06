Maturità:studente, dopo mesi in dad emozione tornare in aula

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Nicola Floro è il primo maturando del Tommaso Fiore di Modugno (Bari), istituto tecnico economico e liceo scientifico, ad aver completato prova del suo esame di Stato. È tornato a scuola dopo mesi di didattica a distanza, rimettendo piede in classe nel suo ultimo giorno da liceale. "Oggi ho provato un'emozione strana tornando a scuola dopo così tanto tempo - ha raccontato all'uscita - , mi è sembrato di rivivere cinque anni tutti insieme, sofferenze, dolori, brutti e buoni voti le risate. Prima di entrare avevo il terrore dell'esame ma poi, una volta che ti siedi e inizi a parlare, il tempo vola e ti rendi conto che quella è la tua occasione". La sua notte prima degli esami l'ha trascorsa "studiando fino a tardi con la canzone di Venditti in sottofondo, come una specie di rito". Ora lo aspetta un'estate come animatore in un villaggio turistico del Salento e poi, in autunno, l'università di Informatica. "E 100 giorni dopo il diploma - dice - , visto che non abbiamo potuto festeggiare quelli prima, con i compagni di classe faremo una grande festa". In totale in Puglia sono 39.484 in maturandi che da oggi affrontano l'esame. Nel liceo di Modugno sono circa cento. Dalle 8.30 sono convocati uno alla volta per classe un quarto d'ora prima dell'orario previsto per la prova che consiste in un colloquio di un'ora. All'ingresso i ragazzi sono sottoposti a misurazione della temperatura e devono indossare la mascherina nel rispetto delle norme Covid. "Nelle nostre quinte nessuno studente ha frequentato in presenza, quindi tutti questi ragazzi, in dad da ottobre, tornano oggi a scuola dopo troppo tempo immersi in una realtà virtuale, per affrontare un banco di prova enorme" dice la vicepreside Maria Iaquinta, docente di diritto. (ANSA).