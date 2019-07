Esame i maturità, Mattarella diventa Matteotti e D'Annunzio è stato un 'water'. Tutti gli strafalcioni che non ti aspetti

Maturità che vai strafalcione che trovi. Prima di mettere in croce i nostri ragazzi che all'esame orale di maturità ne hanno sparato qualcuna ipiù grossa del dovuto, è bene premettere che le cadute di stile tra i maturandi si sono sempre registrate, ieri come oggi. Ragion per cui il "festival della castroneria" si può dire sia giunto solo alla sua ultima edizione. E' così che Gabriele D'Annunzio "l'estetista" o Italo Svevo autore dei Malavoglia (in realtà era di Verga) sono degli inciampi sempreverdi che oggi, al limite, trovano un ulteriore stimolo nel D'Annunzio "water" (e non vate). E che dire dell'amatissimo Pirandello, del quale gli studenti parlano sempre volentieri ma che avrebbe scritto Luigi XIV e non il dramma in tre atti, Enrico IV?

A fare la cernita delle perle della maturità è stato il sito Skuola.net che ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito agli esami di amici e compagni di corso di studi. Anche Dante è caduto nella rete dei pesci di giugno. E anche qui, in un caso il grande poeta fiorentino diventa l'autore di X Agosto - che invece è di Pascoli - e in un altro viene individuato come "uno dei più noti ebrei italiani". Chissà poi perché.

George Orwell e il suo 1984, romanzo distopico scritto nel 1945, per arrivare alla letteratura più recente, viene travisato completamente nel suo senso e il suo personaggio principale, Winston Smith (l'autore si ispirò a Winston Churchill), diventa Will Smith, noto attore hollywoodiano, evocato da una ragazza evidentemente sua fan.

La storia, questa sconosciuta

E che dire delle corbellerie storiche, sparate anche nei compiti scritti? Scrive il sito dedicato agli studenti che secondo qualcuno "Italia e Germania erano alleate durante il primo conflitto mondiale" mentre Mussolini è diventato "governatore d’Italia nel 1915". Non è finita, perché Tito Livio diventa un imperatore romano e Garibaldi è vissuto nel 1300. Qualcuno poi parla con convinzione della Terza Guerra mondiale e qualche altro descrive il celebre quadro Guernica e lo vuole "dipinto da Pablo Escobar" con buona pace dell'altro Pablo (Picasso).

Ma la "ola" parte quando gli studenti devono confrontarsi con la novità dell'esame di quest'anno, Cittadinanza e Costituzione. Inutile dire che le alte cariche dello Stato sono concetti piuttosto confusi, con relativi buchi mnemonici sui nomi e funzioni esercitate, mentre la politica è appannaggio davvero di pochi eletti. Ma questa forse è una costante e non può apparire in sé come la novità di questi sciagurati anni, visto che gli esperti sono soliti sottolineare il fatto che gli studenti in genere padroneggino certe materie quando nelle famiglie ci sia uno stimolo forte in questo senso. E allora, solo in questi casi, si saprà che il presidente della Repubblica si chiama Mattarella e non Matteotti - come detto da un maturando -, personaggio quest'ultimo appartenente a epoche passate e con sorti ben differenti rispetto a quelle dell'attuale capo dello Stato.