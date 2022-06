Maturità: Fontana,c'è la siccità, avrei scelto il tema sul clima

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Così, a prima vista, anche in considerazione di quanto sta accadendo in questi giorni, con una siccità a livelli record, avrei scelto quella sui 'cambiamenti climatici e le scelte essenziali dell'umanità'. Un argomento che riguarda ognuno di noi e che va affrontato con responsabilità e grande senso civico". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook commentando le tracce che stanno affrontando questa mattina gli oltre 70.000 studenti lombardi alle prese con la prima prova scritta della maturità e rivolgendo ancora un sentito "in bocca al lupo a tutti i maturandi". (ANSA).