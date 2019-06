Maturità: alle 8,30 al via seconda prova

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Al via stamane alle ore 8,30 la seconda prova scritta dell'esame di maturità per circa 520 mila maturandi. La prova sarà diversa per ciascun indirizzo di studi. Debutta la prova doppia che spaventa molto gli studenti: per esempio ci sarà latino e greco al Classico e matematica e fisica allo Scientifico. Anche oggi c' è il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame.