Mattonicini LEGO per i bimbi ricoverati: parte "Build to Give"

Milano (askanews) - Un progetto per portare più serenità ai bambini ricoverati in ospedale durante il periodo delle feste natalizie. LEGO ha presentato a Milano "Build to Give - Costruisci e Dona", che in Italia si avvale della collaborazione di Fondazione ABIO onlus per il bambino in ospedale, e che farà recapitare dei LEGO proprio ai piccoli ricoverati. "L'obiettivo del Gruppo LEGO - ha spiegato alla stampa Paolo Lazzarin, general manager di LEGO Italia - è quello di donare 500mila kit di mattoncini a bambini in difficoltà, noi distribuiremo 10mila kit in Italia a dei bambini che sono purtroppo ricoverati in ospedale. Renderemo possibile un sogno per questi bambini e cercheremo di alleviare questo periodo, che invece dovrebbe essere un periodo di felicità per tutti".In sostanza si chiede ai bambini e a chi vuole partecipare a "Build to Give" di realizzare una decorazione natalizia in mattoncini LEGO, e più ce ne saranno più sarà facile raggiungere l'obiettivo della campagna. "Ogni decorazione - ha aggiunto Lazzarin - sarà un passo nella nostra direzione per raggiungere quello che ci siamo prefissi, ossia questi 10mila pacchi".Per partecipare sono previsti, a partire da inizio novembre, sei eventi LEGO in grandi centri commerciali, cui si associano le iniziative nei LEGO Store e infine si potrà contribuire anche attraverso la app LEGO Life.