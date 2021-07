++ Mattarella: la democrazia è l'anima dell'Unione europea ++

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - "Quella di Antonio per l'Europa "non era semplice curiosità, era il desiderio, l'attitudine, il progetto di comprendere e di far comprendere. La consapevolezza dell'importanza dello spirito critico nel confronto di opinioni" e "questa attitudine era particolarmente riversata nei confronti dell'Unione europea, di questo grande storico processo che è in corso è che sta realizzando in Europa una condizione unica al mondo di pace e collaborazione, di tutela dei diritti e della democrazia, che è la base, l'anima dell'Unione europea". Lo ha detto Sergio Mattarella, a Trento per la laurea magistrale ad Antonio Megalizzi. (ANSA).