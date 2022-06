Tre volte No alla missione di Salvini. Le parole definitive di Mattarella. Colle vietato per russi e bielorussi

Prima di tutto non ha invitato l’ambasciatore russo e bielorusso. Presente, ovviamente, quello ucraino. Tra i quasi trecento rappresentati di altrettante delegazioni diplomatiche operative a Roma. Poi ha parlato chiaro, più del solito: l’aggressione militare della Federazione può terminare solo con il “ritiro delle truppe dal territorio ucraino”, cioè ha usato proprio la parola “ritiro”; l’Italia è allineata con la Ue e con la Nato e il suo governo sta facendo di tutto per risolvere il conflitto tramite la diplomazia.

Lezioni di trasparenza e postura - adesso va tanto di moda - istituzionale. Le ha dispensate ieri il Presidente della Repubblica con la consueta autorevolezza, senza show in uno dei suoi interventi forse più brevi ma decisamente intenso. Se il leader della Lega ogni tanto avesse la voglia e la capacità di ascoltare e fermare un attimo alcuni concetti senza inseguire l’abbaglio dei like, potrebbe capire dove ha sbagliato e soprattutto perchè nell’intrecciare relazioni e contatti con la diplomazia russa convinto di poter arrivare ad un piano di pace senza coinvolgere il governo.

Tre volte No. Ecco perché

Ma Salvini anche ieri ha passato la giornata tra dichiarazioni ed interviste, “basta con questo fango, io ho solo cercato di farmi carico di qualche mattoncino per costruire la pace”. Dunque non ascolta o non vuol capire. Possiamo però dire che il triplice messaggio istituzionale arrivato in 24 ore ha sepolto per sempre l’ipotesi della missione di pace tra Istanbul e Mosca. Martedì pomeriggio era stato Draghi, a Bruxelles, a spiegare cosa significa collaborare con il governo a trovare le giuste soluzioni: “Operare in trasparenza, soprattutto chi fa parte della maggioranza”. Ieri mattina ha rilanciato il concetto il solitamente laconico Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti: “Simili iniziative non spettano ai leader di partito, ma ai leader di governo”. Poi sono arrivate le parole di Mattarella. Definitive. Senza appello. Non solo per Salvini. Due pagine utili per molti pacifisti dell’ultim’ora, anti Nato da sempre, da portarsi in tasca in molti talkshow. Da tenere presenti nel lungo e vasto dibattito che si annuncia per il 21 giugno quando il Parlamento farà quello che Giuseppe Conte leader dei 5 Stelle chiede di fare da circa oltre un mese: votare sulla linea politica scelta dal governo e l’invio di armi per la difesa dell’Ucraina. La linea del governo, condivisa virgola dopo virgola dal Capo dello Stato, è in queste due pagine. Chi la vuole contestare sappia che contesta anche il Capo dello Stato.

Ambasciatori non invitati

Il Presidente Mattarella ha parlato al corpo diplomatico accreditato a Roma riunito sotto gli affreschi del salone dei Corazzieri al Quirinale per celebrare la festa della Repubblica. L’orchestra del teatro La Fenice, diretta dal maestro Chung, accompagna la cerimonia con Beethoven e Mascagni.

Si rivolge proprio alle diplomazie, a quei paesi pigri, distratti ed egoisti anche in Europa che non vogliono capire la gravità del momento e la necessità di una posizione unica e condivisa per combattere “l’aggressione russa” e “ripristinare la legalità internazionale”. E’ giunta l'ora - dice il Capo dello Stato - di “trovare coraggio e lucidità” e di superare gli “egoismi”che frenano la compattezza della Comunità internazionale. L'Italia sta comunque facendo “responsabilmente” la sua parte per trovare una soluzione diplomatica che non può prescindere dal ritiro della Russia.

Il Presidente tira dunque le fila dell'azione di governo rispetto alla guerra all'Ucraina ed ai tentativi negoziali in corso. Ma ancora più delle parole, parlano due sedie vuote ne Salone dei Corazzieri: gli ambasciatori di Russia, Serghey Razov, e quello della Bielorussia, Vladimir Vasilkov non sono stati invitati. Un’indicazione a non coinvolgere le due rappresentanze diplomatiche in feste nazionali e occasioni simili era arrivata a inizio maggio da Bruxelles. Il Cerimoniale del Quirinale ha dato seguito nella prima occasione utile. Che è anche la più alta e formale per la diplomazia. La Presidenza non gradisce tenere rapporti con le diplomazie di due paesi che hanno dichiarato guerra. All’Ucraina e non solo. L’unico soggetto delegato a farlo è il governo. Chissà se alla fine sarà chiaro anche a Salvini.

“Aggressione di stampo ottocentesco”

Il Presidente parte subito deciso ricordando che è la Costituzione ad aver indicato all'Italia “la strada del multilateralismo” e soprattutto ad aver messo nero su bianco “il solenne impegno alla rinuncia della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali”. Proprio per questo non si può rimanere inerti di fronte “un'aggressione di stampo ottocentesco”che evoca spaventosi “scenari che vedono l'umanità protagonista della propria rovina”. Il Capo dello Stato richiama concretamente all'azione e alla “responsabilità”: “L'Italia è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina”. Ritiro delle truppe occupanti: a questo punta la trama diplomatica di palazzo Chigi.

Piantati i paletti entro i quali si deve muovere l’azione di governo, è chiaro che “con lucidità e con coraggio occorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace”. E occorre farlo il prima possibile perchè “il conflitto non ha effetti solo nel teatro bellico.

Le conseguenze della guerra riguardano tutti. A cerchi concentrici le sofferenze si vanno allargando, colpendo altri popoli e nazioni. Accanto alle vittime e alle devastazioni provocate sul terreno dello scontro, la rottura determinata nelle relazioni internazionali si riverbera sempre più sulla sicurezza alimentare di molti Paesi; sull'ambito della gestione delle normali relazioni, incluse quelle economiche e commerciali”.

E Salvini fa la diretta social

Mattarella inizia a parlare alle 18. Salvini inizia intorno alle 16. Prima un assaggio in presenza con i giornalisti che lo aspettano nei pressi del Senato. Poi con una diretta Facebook che inizia circa mezz’ora prima che inizi a parlare il Capo dello Stato. L’ex ministro dell’Interno

intende anche rispondere al suo ex capo della Polizia Franco Gabrielli che, diventato sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi, in mattinata gli aveva tirato le orecchie. “Tutto è possibile - aveva detto Gabrielli - purché si faccia nella massima trasparenza richiesta soprattutto a chi fra parte del governo e nel rispetto dei ruoli, che tutti devono mantenere soprattutto in momenti complicati come quello che stiamo vivendo”.

Il leader della Lega attacca chi gli getta contro “fango a reti unificate” e annuncia che lavorerà “per la pace al telefono, da Roma e Milano”. Spiega di aver sempre lavorato “per la pace” e “alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tv più volte”. Il suo staff divulga una serie di take di agenzie e comunicati a riguardo, comprese dichiarazioni “mai smentite” rilasciate al termine di un incontro a Palazzo Chigi. Peccato che Palazzo Chigi nulla sapesse delle iniziative diplomatiche di Salvini. “L'obiettivo era tornare a casa con un risultato concreto da offrire a Draghi. Anche perchè se aspettiamo il piano di pace del ministro degli esteri Luigi di Maio… forse a Natale. Quello che ha presentato è durato tre minuti”. Insomma, una sorta di “Salvini in campo per farsi carico mattoncino dopo mattoncino delle assenze altrui”. Il suo contatto sarebbe stato il ministro degli Esteri Lavrov, “non certo Putin che non sento da anni”.

“Volevo portare un piano per la pace”

L’obiettivo era portare un vero piano per la pace e consegnarlo sulla scrivania di Draghi. Ci si creda o no, questo era il vero piano di Salvini: “Rivendico di aver fatto incontri per la pace e nell'esclusivo interesse nazionale. Dei numerosi contatti con le numerose ambasciate erano a conoscenza tutti. Il Copasir (a cui il Pd ha chiesto di approfondire la questione, ndr) può risparmiare il suo tempo”.

In effetti Salvini comunica molto di quello che fa. E di visite alle ambasciate o all’estero in luoghi di guerra in questi mesi ne ha fatte parecchie. Qualcuna è andata anche malissimo (vedi la Polonia a marzo). Il problema è che a volte magari non gli si dà neppure così tanto peso vista la sua attività indefessa.

Sorprende, fa quasi tenerezza, l’ingenuità (vera o simulata?) dell’ex ministro dell’Interno. Come non comprenda che in questa fase la propaganda russa usi e sfrutti qualunque occasione per dividere il forte europeo e atlantico. Un viaggio a Mosca e un incontro con Lavrov, di nascosto al governo italiano, sarebbe stato subito usato contro l’Italia che sarebbe stata indicata come il paese che fa trattative parallele e individuali magari per strappare qualche beneficio su gas e materie prime. Avrebbe danneggiato la nostra affidabilità internazionale che era finita sotto i piedi ai tempi del Conte 1 e, in parte, del Conte 2. Una figura pessima. Che ci avrebbe danneggiato assai. Basti pensare che Putin ha provato ad usare anche la telefonata di Draghi per parlare di grano. Il Cremlino ne aveva dato una versione diversa dicendo che si era parlato di gas. Una distorsione subito raddrizzata da Draghi. Figurarsi cosa sarebbe successo con Salvini intervistato e fotografato a Mosca o a Istanbul a colloquio con Lavrov.

Un messaggi per Salvini ieri è arrivato dall’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, a Rotterdam per il congresso del Ppe. Due consigli non richiesti se intende trattare cin Salvini: non fidarsi di Putin, non mantiene mai la sua parola; non avere paura di Putin. Se siamo uniti possiamo respingere Putin ai confini della Russia”.