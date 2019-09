Mater Olbia, Raimondi: 'Open day segnale rivolto a tutto il territorio'

Olbia, 28 set. (AdnKronos) - “L’open day del Mater Olbia è un segnale rivolto alla Gallura e alla Sardegna tutta". Lo ha dichiarato Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia e presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, in occasione della 'giornata di apertura' di oggi in cui, nella nuova struttura sanitaria di Padrogianus (Olbia), è possibile effettuare gratuitamente una visita specialistica o un esame diagnostico. "Questo è il motivo per cui abbiamo investito così decisamente nell’operazione Mater Olbia, per dare buona salute, buona salute a tutti e buona salute accessibile con facilità - ha aggiunto Raimondi - Siamo soddisfatti della risposta che stiamo vedendo, i cittadini sono intervenuti numerosi e la partecipazione è anche positiva sul piano delle impressioni registrate. È il primo passo di un percorso che porterà il Mater Olbia a essere sempre più radicato nel territorio sardo”.