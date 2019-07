Verdicchio, bagnun e pucce, le delizie locali si gustano a Matelica, Sestri Levante e Merine

Un pregiato vino bianco, una ricetta antica dei pescatori liguri e i piatti salentini tipici della tradizione contadina: nel fine settimana delle sagre sarà festa in tre suggestivi paesi in provincia di Macerata, Genova e Lecce.

Matelica Wine Festival

Il 19 e il 20 luglio Matelica - graziosa cittadina dell’entroterra maceratese adagiata tra la dorsale Appenninica principale ed una catena montuosa secondaria, la cosiddetta quinta del gruppo del San Vicino – aprirà le porte per il Matelica Wine Festival. Tappa del Grand Tour delle Marche (il circuito di eventi dedicato a cibo e manualità, promosso da Tipicità ed Anci) proporrà irresistibili “duetti” tra il Verdicchio e le performance artistiche e musicali. Madrina d’eccezione e conduttrice del cooking-talk show in programma venerdì sera sarà Veronica Maya; un viaggio nel Verdicchio accompagnato dalle voci dei wine makers e dai piatti di due chef locali di grande talento: Serena D'Alesio, del Relais Marchese del Grillo di Fabriano, e Simone Scipioni, vincitore dell’edizione 2018 di Masterchef. Ad accompagnare questa speciale serata anche il live di Alessandro “Dante” Mancuso, vincitore de La Corrida 2019. Nella serata di sabato, invece, Verdicchio sarà in “modalità pop” lungo le vie e le piazze del centro storico, con punti di degustazione guidata, anche in abbinamento a tante espressioni di street food proposte dai ristoratori locali in appositi spazi attrezzati. Concerti e dj set accompagneranno gli assaggi, in un clima di festa capace di coinvolgere i visitatori di ogni età.

Sestri Levante c'è il bagnun

Gallette di pane, acciughe e sugo di pomodori freschi sono invece gli ingredienti alla base del “bagnun”, ovvero del bagno di acciughe, uno dei piatti tipici della tradizione marinara ligure e in particolare dello splendido borgo di Sestri Levante. Il 20 e il 21 luglio, nella frazione di Riva Trigoso, si potrà scoprire questo piatto poco ricco ma al contempo squisito, un tipico esempio di quando necessità fa virtù: un tempo infatti, il pane raffermo rappresentava spesso la forma di sostentamento quotidiana a bordo delle navi, magari da accompagnare con un pesce povero come l’acciuga. Nei due giorni di festa, gli organizzatori distribuiranno gratuitamente oltre 5 mila piatti, utilizzando 6 quintali di acciughe rigorosamente a miglio zero del Mar Ligure, pescate tra Sestri Levante e Portofino. Oltre ad accompagnare la zuppa di pesce con un buon bicchiere di vino locale, i visitatori si potranno divertire grazie a un ricco programma di intrattenimenti.

La “Sagra te lu ranu”

Spostandosi in Puglia, la “Sagra te lu ranu” animerà Merine dal 19 al 22 luglio: si tratta di una festa che vuole esaltare la vita contadina e in particolar modo il grano, frutto e simbolo delle fatiche nei campi. Il ricco menù prevede tante ricette tipiche del territorio come ranu stampatu, muersi, fave nette e cecore reste, carne di cavallo, pucce, frise ncapunate, pizzi e pasticciotti; e ovviamente non mancherà una ricca selezione di pietanze preparate con farina di tritordeum, un cereale figlio del grano duro e dell’orzo selvatico, nato in Spagna circa 30 anni fa e poi importato per la prima in volta in Puglia a Putignano, in provincia di Bari. L’intero paese sarà coinvolto nella festa, in un sapiente mix tra religiosità, buona gastronomia e tanto divertimento: tre giorni tutti da vivere insomma, nel clima di allegria tipico delle feste paesane estive del Salento.

Sagra del Tartufo e delle Sagne Strasciate

Trascorreranno poi solo pochi giorni, e in due borghi dell’Umbria e del Lazio torneranno gli appuntamenti con due imperdibili eventi. Spina di Campello sul Clitunno (Perugia) aprirà le sue porte dal 27 luglio al 3 agosto per la Sagra del Tartufo e dei Prodotti Tipici: sarà una buona occasione per gustare lo scorzone in tantissime varianti, insieme a tante altre ricette tradizionali del territorio. A Paganico Sabino (Rieti) invece, il 28 luglio la storia del borgo andrà in tavola con la Sagra delle Sagne Strasciate, un delizioso primo piatto che ancora oggi viene realizzato seguendo un’antica ricetta.