Massimo Ranieri ospite di Musicultura il 28 agosto

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Massimo Ranieri si unisce al gruppo degli ospiti delle serate di Musicultura, in programma allo Sferisterio di Macerata il 28 e 29 agosto, condotte da Enrico Ruggeri: l'artista partenopeo salirà sul palco il 28 agosto. "Massimo è un artista viene tanto per esserci, ci vuole un'idea - spiega il direttore artistico Ezio Nannipieri -. Ricordo un suo toccante omaggio, qui al nostro festival, a Charles Aznavour e dei superlativi inediti duetti con Noa e con Teresa Salgueiro. Anche quest'anno abbiamo pensato a qualcosa di speciale che credo potrà sorprendere e coinvolgere il pubblico". Confermate intanto le presenze, tra gli altri, di Asaf Avidan, Tosca, Francesco Bianconi, Salvador Sobral, Antonio Rezza, Bruno Tognolini, BandaKadabra, Gruppo Ocarinistico Budriese,insieme ai giorvani vincitori di questa edizione. Rai2 è il partner televisivo di Musicultura 2020, che trasmetterà il programma in seconda serata a pochissimi giorni dalla conclusione del festival. (ANSA).