[Il commento] Il chirurgo massacrato dai ladri è un eroe, merita una medaglia. E vi spiego perché

Vorrei che Carlo Martelli fosse insignito della medaglia al valore civile, al buon senso, all’umanità. E se potessi, vorrei garantirgli l’incolumità a vita. Terribile quello che ha passato lui e la moglie. Una rapina a casa in cerca di una cassaforte che non c’era e soprattutto tanta violenza. Ha il viso tumefatto dai cazzotti delle belve e deve smaltire ancora l’angoscia di non aver potuto decidere il proprio destino. Per lei, per la moglie, la violenza è stata una antica e barbara mutilazione, quella “indolore” del lobo dell’orecchio tranciato con il coltello. Inspiegabile, però. Avrebbero potuto scannare la coppia, i rapinatori. E invece hanno copiato la pratica della mutilazione da riti antichi dei barbari sequestratori. Che inviavano il lobo dell’orecchio dell’ostaggio per dimostrare appunto che il prigioniero era nelle loro mani. Ricordate Paul Getty junior?

Erano gli Inizi degli anni Novanta e Milano e la Lombardia erano una prateria dove bande di slavi si dedicavano alle rapine alle tabaccherie e alle ville isolate di quel Nord produttivo (e che evadeva le tasse).

Opporsi all'orrore

Anche allora il terrore, le richieste di pena di morte, di stati d’emergenza, di misure draconiane. Che bella Italia è invece quella di Carlo Martelli. Nel giorno del decreto legge del governo su Sicurezza e immigrazione, il chirurgo andato in pensione, il volontario che si occupa di disabilità (avendo un figlio disabile) dopo la violenza che ha subito ha ribadito che le armi le devono usare le forze di polizia. Per dire che se l’avesse avuta avrebbe sparato. E lui non vuole farsi giustizia da solo, non vuole uccidere l’aggressore. Questi sono tempi dove Carlo Martelli è un pesce fuor d’acqua in quest’Italia irriconoscibile. I politici discuteranno, nella maggioranza e nell’opposizione, la materia della sicurezza e della immigrazione che è materia incandescente.

Il nesso tra immigrazione e sicurezza: l'eterno fantasma

Dovrebbe essere materia separata, perché non c’è un nesso tra immigrazione e sicurezza, ma sono trattati insieme nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.Ora spetterà al Quirinale verificare la costituzionalità del decreto legge perché il Capo dello Stato approvi i provvedimenti di Palazzo Chigi. E comunque toccherà poi al Parlamento approvare le misure previste entro 90 giorni. Il decreto legge e le parole di Carlo Martelli rivelano la distanza tra mondi diversi. È in atto una rivoluzione culturale. Nel Paese dove c’è la Chiesa, il Vaticano, dove le parole accoglienza e solidarietà hanno avuto un significato molto preciso, il governo sta imponendo un capovolgimento di valori e comportamenti. Ora si vuole ridurre il ventaglio di possibilità di ottenere la protezione umanitaria, l’asilo politico. Il ministro dell’Interno Salvini non ha mai fatto mistero che il suo modello di riferimento di fronte s una criminalità aggressiva è l’autodifesa. Cioè il diritto ad armarsi. E a sparare. Tutto il contrario di quanto sostenuto dal povero Carlo Martelli.

L'ombra delle Europee

La campagna elettorale per le Europee e le Regionali si avvicina. E ormai nell’arena della politica ogni iniziativa e presa di posizione deve fare i conti con questi appuntamenti. A Salerno, il governatore Pd della Campania, Vincenzo De Luca, manda i vigili urbani a “prelevare” dalla strada un immigrato che chiedeva l’elemosina. Insomma, un mendicante. Destra e sinistra non esistono più. E non è detto che sia un bene.