Numeri in calo: in frenata i contagi e i morti. 'Divieto assoluto di spostarsi dal proprio comune'

Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più di ieri. E' questo il primo elemento del bilancio quotidiano reso noto durante la consueta conferenza stampa dal capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 943. Un dato positivo al quale si aggiunge una altro che possiamo definire ancora positivo, cioè quello delle vittime il cui numero complessivo è oggi di 5.476, con un aumento rispetto a ieri di 651 unità a fronte di un aumento di 793 morti registrato ieri.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono oggi 3.009, 142 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.142 sono in Lombardia. Dei 46.638 contagiati complessivi, 19.846 sono ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

Borrelli poi commentta i dati definendoli confortanti. "I numeri di oggi sono minori rispetto a quelli di ieri - ha spiegato -, mi auguro che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo", ha chiosato.

Stop totale agli spostamenti verso altri comuni

Intanto, per evitare che con la chiusura delle fabbriche molti lavoratori non originari del Nord si trasferiscano in massa verso altre zone d'Italia rischiando di diffondere ulteriormente il contagio del virus, è stata emanata una nuova restrizione ai movimenti. L'ordinanza, emanata dal ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Interno stabilisce cheche "da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". La nuova ordinanza rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

- LA NUOVA ORDINANZA IN PDF

Positivi 12 della Protezione civile

Alcuni dipendenti del Dipartimento della Protezione Civile di Roma sono risultati positivi al Coronavirus. Ne ha dato notizia il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli informando tutto il personale in servizio. "Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo - si legge in una nota -, il Dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano, purtroppo, altri undici positivi. Il Capo del Dipartimento è negativo al tampone".

"Da lunedì milioni di mascherine per tutte le regioni"

"Da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva contiamo di dare poi a tutti gli italiani i Dispositivi di protezione individuale". A dirlo è il commissiorio straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del programma "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Ci servono 90 milioni di mascherine al mese. E' un numero straordinario, ma abbiamo attivato tutti i canali per rifornirci. Purtroppo si producono in posti lontani dal nostro e su questo materiale si combatte una guerra commerciale", ha spiegato. "Fino a 5 giorni fa - ha ricordato Arcuri - distribuivamo un milione di mascherine al giorno; ieri sono state il triplo e nella prossima settimana contiamo di incrementare maggiormente la dotazione".

Per il commissario quella che si sta combattendo è una vera e propria guerra che, mano mano che i diffonde il virus, coinvolge sempre più Paesi. Per questo è necessario che davanti a una esigenza ormai globale ognuno produca ciò che più gli serve. In questo caso le Dpi - visto l'alto numero di sanitari contagiati - sono l'urgenza. "Noi siamo in guerra e io devo trovare le munizioni per combatterla. Le guerre si vincono con i propri eserciti e con i propri alleati. La Francia ci ha regalato un milione di mascherine, la Germania alcune decine di ventilatori. In queste ore dalla Russia arriveranno medici ed altro materiale".

Cento aziende pronte a produrre mascherine

Come fare dunque per produrre i dispositivi di protezione individuale necessari alle strutture pubbliche e ai singoli cittadini? "Domani scatterà il nuovo incentivo del Cura Italia: abbiamo messo 50 milioni di euro a disposizione delle aziende italiane che vogliono riconvertirsi o iniziare la produzione di Dispositivi di produzione individuale. Oggi ne produciamo pochissimi, ma in pochi giorni abbiamo oltre 100 aziende pronte a partire". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario al'emergenza Coronavirus, al programma 'Mezz'ora in più" su Rai 3.

Arcuri ha anche rilevato che "180 aziende delle Camere della moda si sino messe insieme ed hanno creato due filiere per produrre due milioni di mascherine al giorno. L'obiettivo è avere in poco tempo una quota sufficiente di produzione nazionale".

Medici cubani verso l'Italia: applauso all'Avana

Sono sono partiti da L'Avana i medici della Brigata medica Cubana "Henry Reeve", specializzata per risolvere situazioni di emergenza come lo è stato per il virus ebola in Africa, guidata dal medico Carlos Perez, come si vede in un video che sta girando sui social, viene salutata all'Aeroporto Internazionale "José Marti", con un applauso scrosciante. I dottori sono diretti a Crema, via Milano Malpensa con scalo a Fiumicino, per dare man forte alle strutture lombarde sanitarie in crisi da emergenza coronavirus. Si attende anche l'arrivo di medici e dispositivi dalla Russia.

Task force di 300 medici: rispondono in 8mila

Sono state 7923 le persone che in Italia hanno aderito all'appello per una task force di 300 medici che aiuteranno gli ospedali più colpiti dall'emergenza coronavirus. È il dato definitivo della "chiamata" che si è chiusa ieri alle 20. Al via l'esame delle candidature. I primi medici potrebbero essere operativi già domani, in Lombardia e a Piacenza.L'appello era stato lanciato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. "Ringraziamo tutti i medici che, su base volontaria, hanno aderito all'iniziativa", si legge sul sito della Protezione civile.