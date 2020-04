Oms: 'Mascherine creano falso senso sicurezza. Da sole non bastano a frenare il coronavirus'

"Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19". E’ quanto ribadisce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un nuovo documento con linee guida dedicate alle mascherine.

La mascherina può limitare il contagio

"Indossare una mascherina - evidenzia l'Oms, riprendendo quanto già affermato dal Dg Tedros Adhanom Ghebreyesus - è una delle misure di prevenzione che può limitare la diffusione di alcune malattie virali respiratorie, tra cui Covid-19", in funzione dalla seppure limitata percentuale di contagi che avviene da persone asintomatiche.

La sola protezione di naso e bocca da sola non basta

Tuttavia, la maggioranza delle infezioni avviene da casi positivi sintomatici confermati in laboratorio, ricorda l'Oms, per cui "questa misura da sola non è sufficiente a fornire un livello adeguato di protezione: nel senso che anche se si usa la mascherina occorre sempre rispettare al massimo le regole di dell'igiene delle mani e di distanziamento fisico. Gli studi sierologici determineranno la vera entità delle infezioni asintomatiche".

Il falso senso di sicurezza

Ancora, "l'uso di mascherine nella comunità può creare un falso senso di sicurezza, e un il rischio di trascurare altri elementi essenziali, come appunto l'igiene delle mani, l'evitare di toccare viso e occhi e il distanziamento fisico". Infine, "le mascherine devono essere riservate agli operatori sanitari e l'uso estensivo potrebbe creare carenze di questi dispositivi per chi ne ha più bisogno. L'Oms continua a monitorare attentamente eventuali modifiche che possano influire su queste indicazioni intermedie. In caso di cambiamenti, verrà pubblicato un ulteriore aggiornamento".

Uso mascherine in Italia

Intanto in alcune regioni italiane le mascherine sono diventate obbligatorie quando si esce in pubblico. In Lombardia e Toscana ad esempio le mascherine si devono indossare sempre quando si esce di casa. In Veneto e Friuli Venezia Giulia come anche nella citta di Cagliar l’obbligo vale solo per accedere nei supermarket e nei mercati. In Liguria nessun obbligo ma distribuzione a tappeto. Ma anche altre regioni dalle Marche alla Valle d’Aosta hanno preso o si accingono a prendere provvedimenti, più o meno restrittivi, muovendosi ognuna per conto suo, in mancanza di obblighi in questo ambito a livello centrale. Valutazioni in corso in Campania e Sicilia.