Marmolada: dimessa la paziente tedesca ricoverata a Belluno

Dopo il paziente tedesco, dimesso ieri dall'ospedale di Feltre, anche la connazionale soccorsa dopo il crollo del ghiacciaio della Marmolada e curata dall'Ulss 1 Dolomiti a Belluno sta bene ed è stata dimessa questa mattina. Lo rende noto la Regione Veneto M. C., queste le iniziali della paziente, ha salutato e ringraziato il personale sanitario con una lettera: "Non so nulla dell'accaduto - ha scritto - mi sono svegliata in ospedale. I medici, il personale di neurologia, si sono molto adoperati per me. Le vertigini, la mia stabilità sono lentamente ma costantemente migliorate. Mi infondono ottimismo. Perciò devo essere anche io ottimista, così tutto andrà bene. Anche oggi mi sono sentita molto meglio. Grazie a tutti quelli che si sono impegnati per me. Lo apprezzo molto". Rimane ancora in prognosi riservata invece Davide Carnielli, il 31enne trentino ferito sulla Marmolada e in cura all'ospedale di Treviso.