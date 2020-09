Anche Marina Berlusconi positiva al Covid: in isolamento con la famiglia. Notte tranquilla per Silvio

Anche Marina Berlusconi, stando alla notizia battuta dalle agenzie, risulta positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l'ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo Fininvest. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono.

Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi. Secondo quanto si apprende, le condizioni di salute del marito e dei due figli minorenni sono buone.

Per Silvio notte tranquilla

Intanto è trascorsa tranquillamente la quarta notte di Silvio Berlusconi che da giovedì scorso è ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus e affetto da una polmonite bilaterale. Il Corriere della Sera scrive che l'ex premier è ancora più cosiente delle sue condizioni di salute e sostiene di "volersi riposare il più possibile" per poter "uscire al più presto" dal San Raffaele. Oggi e domani sono i giorni clou perché si chiude la prima fase dell'infezione ai polmoni. Da qui in poi si possono individuare due fasi: una di regressione dallo stadio iniziale evidenziato dalla Tac oppure una progressione. Il professor Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, si è detto fiducioso ma non ha celato la preoccupazione dovuta all'età e alle ptologie pregresse del paziente. Alle 16 verrà rilasciato un nuovo bollettino sullo stato di salute del Cavaliere.