Chi Maria Mesi, l’ex amante di Matteo Messina Denaro. Cosa si scrivevano. La passione del boss per i videogame

Dando la caccia al latitante erano arrivati a lei già alla fine degli anni '90. Maria Mesi, allora poco più che trentenne, sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro, li aveva portati a un passo dalla cattura del padrino. Era stato anche individuato l'appartamento di Aspra, frazione marinara di Bagheria, in cui i due amanti si vedevano. Il covo fu messo sotto controllo ma qualcuno avvertì il boss e ancora una volta l'arresto sfumò. Maria Mesi torna ora nell'inchiesta sulla latitanza del capomafia di Castelvetrano. I carabinieri del Ros hanno perquisito l'abitazione della donna e del fratello Francesco, due case in una palazzina di via Milwaukee a poca distanza dall'alcova di un tempo.

Le perquisizioni

Passate al setaccio anche la torrefazione Agorà della famiglia Mesi e una casa di campagna. I militari avrebbero portato via computer e telefoni sospettando che la donna e il fratello mantenessero ancora contatti con il padrino, attraverso la sua famiglia. I nomi dei due fratelli, dunque, sono di nuovo scritti nel registro degli indagati. L'accusa, come 20 anni fa circa è ancora quella di favoreggiamento, reato per cui entrambi sono stati condannati in via definitiva. Maria solo a 3 anni perché in Cassazione è caduta l'aggravante mafiosa, incompatibile, secondo i giudici, con la sua relazione amorosa con il boss.

Le lettere d'amore

Anni dopo la condanna gli investigatori, a conferma di quanto già sapevano, trovarono le lettere d'amore che la donna inviava al fidanzato. Dalla corrispondenza saltata fuori in casa di Filippo Guttadauro, cognato di Messina Denaro e collegamento tra il boss latitante e il suo mondo, vennero fuori i pensieri intimi di una coppia per forza di cose clandestina.

Chi è Maria Mesi

E' nata nel 1965. Nei pizzini che ‘U Siccu gli scriveva la chiamava con un nome in codice: Tecla. Maria si firmava e si faceva chiamare Mari oppure Mariella. La donna per anni ha lavorato alla Sud Pesca, impresa di conservazione del pesce, del fratello di Filippo Guttadauro, Carlo. Francesco, invece, e la terza sorella Paola, erano alle dipendenze dell'ingegner Michele Aiello, già condannato a 16 anni per mafia. L'imprenditore, sospettato di aver investito i soldi del boss Bernardo Provenzano nella sua clinica di Bagheria, fu coinvolto nell'inchiesta sulle cosiddette talpe alla Dda, una rete di insospettabili, tra cui anche esponenti delle forse dell'ordine, che dando ai boss informazioni riservate hanno consentito loro, per anni, di evitare le manette.

Le vacanze insieme

L’inizio della relazione con il boss è datata 1994. Avrebbe regalato al boss profumi e polo. La loro alcova era un appartamento alla periferia di Palermo regalato dai fratelli Graviano. Ma i due avevano anche la disponibilità di una villetta vicino Bagheria. I due sono andati anche in vacanza insieme in Grecia nel giugno 1994. All’epoca Messina Denaro si faceva chiamare Matteo Cracolici. Un’altra vacanza risale all’agosto 1995 in un residence a San Vito Lo Capo. La corrispondenza rivela i termini della relazione tra i due: "Ho voglia di darti tantissimi baci, mi manchi un mondo", gli scriveva lei. E ancora: "Avrei voluto conoscerti fin da piccola e crescere con te. Sicuramente te ne avrei combinate di tutti i colori perché da bambina ero un maschiaccio". In altre corrispondenze Maria accettava che la latitanza del boss impediva il coronamento del suo sogno d’amore: "Ho pensato molto al motivo per cui non vuoi che viva con te. Credo di averlo finalmente capito. Capisco, ma non sono d’accordo. Ma siccome ti rispetto tantissimo, di conseguenza rispetto le tue scelte. Ti amo e ti amerò per tutta la vita. Tua per sempre, Mari".

La passione di Messina Denaro per i videogame

Il boss frequentava le sale giochi di Castelvetrano, poi si appassionò alla console Nintendo. Il Nintendo Entertainment System conosciuto con il nome di Family Computer venne distribuito per la prima volta nel 1983. Mesi consigliava il boss sui giochi:"Ti prego, non dirmi di no. Desidero tanto farti un regalo. Sai, ho letto sulla rivista dei videogiochi che è uscita la cassetta di Donkey Kong 3 e non vedo l’ora che sia in commercio per comprartela. Quella del Secret of Maya 2 ancora non è arrivata. Sei la cosa più bella che ci sia". Secondo i racconti Messina Denaro giocava con la serie Lara Croft e con Super Mario Bros. Apprezzava anche i giochi di calcio e d’avventura.

I favoreggiatori

Con le perquisizioni delle abitazioni degli antichi favoreggiatori gli investigatori proseguono dunque nel tentativo di ricostruire la lunga latitanza del padrino. In cella sono già finiti Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che gli ha prestato l'identità, e Giovanni Luppino, l'incensurato che ha accompagnato il boss alla clinica Maddalena nel giorno dell'arresto. Uno accusato di associazione mafiosa, l'altro, come i Mesi, di favoreggiamento. E prosegue anche l'analisi delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate a Campobello di Mazara, grazie alle quali è emerso che la Giulietta acquistata di persona dal boss a Palermo è stata ripresa sia sabato 14 gennaio sia domenica 15, un giorno prima dell'arresto.