Maria Edda a 84 anni discute la tesi per la seconda laurea

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - In un'aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta di laurea della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II che vede tra i laureandi Maria Edda Cavuoto, classe 1938. La signora Cavuoto è la prima laureanda a discutere la sua tesi davanti alla commissione. Una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo 'La libertà di coscienza'. Quella in Giurisprudenza sarà la seconda laurea per la signora Cavuoto che è gia' dottoressa in Lettere e ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche agli studenti delle scuole medie. Ad accompagnarla oggi in questo giorno speciale la figlia Amelia, il genero e la nipote. (ANSA).