Tragedia al Sardegna Jumping Tour, amazzone muore schiacciata dal suo cavallo. Stop al concorso equestre

Lutto nel mondo dell’equitazione. Una amazzone di 62 anni, Margherita Mayer, veterinaria di Cagliari, è morta dopo una caduta da cavallo durante la fase di riscaldamento del Sardegna Jumping Tour 2023, il concorso di salto a ostacoli in corso di svolgimento a Tanca Regia, nel comune di Abbasanta.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il cavallo si sarebbe imputato di fronte a un ostacolo, rifiutandosi di saltarlo e disarcionando così l'amazzone, poi travolta e schiacciata dall'animale a sua volta caduto. Subito soccorsa, la donna non ha mai ripreso conoscenza nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei medici, giunti sul posto anche con l'elisoccorso. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Abbasanta e della compagna di Ghilarza coordinati dalla Procura di Oristano che ha già restituito la salma ai familiari.

Il cordoglio del Comitato del Jumping Tour

È con profonda tristezza che il Comitato Organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, Agris, Fise e il Presidente di giuria comunicano che durante il warm up è morta l’amazzone "L'organizzazione - si legge in una nota - le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell'evento e i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari".

Concorso annullato

In seguito all’incidente mortale, il comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, ha deciso di annullare il concorso di salto a ostacoli a Tanca Regia. Il comitato, in una nota, spiega che ha deciso di non far proseguire l'evento, "nel rispetto della memoria dell'amazzone, dei suoi familiari e di tutto il mondo dell'equitazione". Raffaele Cherchi, direttore generale di Agris, e Stefano Meloni, presidente del comitato regionale della Federazione italiana sport equestri, insieme al presidente della Fise nazionale Marco di Paola hanno espresso inoltre la loro vicinanza ai familiari della vittima.

Chi era Margherita Mayer

Margherita Mayer 62 anni, veterinaria Asl di Cagliari, era tesserata per il circolo Is Alinos di Maracalagonis. Mayer era stata dal 1978 al 1988 agonista nell’ambito dell’atletica leggera dove aveva praticato sia il salto in alto che l’eptatlon.