La rivolta dei mariti sui muri di Bellano contro il maresciallo: “Giù le mani dalle mogli altrui”

Marito (o mariti?) gelosi contro il cinquantaseienne maresciallo di bella presenza: "… fetente Giù le mani dalle mogli degli altri … codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti con il tuo pistoli(no)” è stato scritto nel muretto di un condomino. Che l’obiettivo della per nulla divertente pasquinata sia un tutore dell’ordine ben noto a tutti a Bellano - 3.193 abitanti, della provincia di Lecco in Lombardia, situato sulla sponda orientale del Lago di Como - non c’è alcun dubbio.

Il maresciallo non ci sta, agli amici ha detto: "Non è vero niente, vedrò se procedere per diffamazione contro ignoti. Non la vendetta di mariti gelosi, ma solo il tentativo di farmi cacciare via da parte di qualcuno che ce l’ha con me. Non riesco a immaginare di chi possa trattarsi: non ho mai avuto screzi con nessuno". Si è anche detto preoccupato per la moglie che, ovviamente, non l'ha presa bene.

La gente borbotta

Sia come sia, una brutta storia. E c’è da giurarci, anche in paese la gente borbotta, nei bar (ma solo sino alle 18.00, poi i caffè chiudono, "maledetto virus"), in ogni angolo di strada (ma attenzione che c'è il vigile), dal macellaio, dal pescivendolo, in ogni dove, persino (forse) all’uscita della chiesa parrocchiale, noto punto di incontro di beghine e affini, perché questa volta vale la pena rischiare la multa per “assembramento”. C’è però anche chi fa più che bellamente gli affaracci suoi.

La strana commedia

Sembra sempre di più una commedia di Eduardo De Filippo, che più di una volta ha raccontato di convegni più o meno segreti che si concludono in uno spettacolo urbi et orbi. In definitiva, in riva al lago si mormora, ma nessuno esce allo scoperto (la mascherina anti covid aiuta un po’, però mica tanto). Le “corna”, anche nel profondo Nord, sono cosa seria e la scritta è cattivissima. E sta dando un po’ di grattacapi all’ “accusato” (che ha moglie e tre figli) e all’Arma, perché storie come questa infastidiscono parecchio. Magari non è la prima volta che capita, ma se capita e nessuno sa, amen. Ma se invece lo sanno tutti l’affaire s’ingrossa.

Presa di mira anche una donna

La notizia è stata rilanciata in primis dal quotidiano Lario News, ma poi è stata ripresa un po’ da tutti. C’è anche da dire che in queste fredde e umide giornate autunnali con lo stesso sistema è stata presa di mira una donna – “forse la moglie del “personaggio principale” di questa trama, ha ipotizzato il giornale. Anche questa volta le parole scritte (verba volant, scripta manent?) sui muri di una scuola sono state prontamente cancellate, ma la vicenda resta avvolta nel mistero.

La reazione dell'Arma

Sulla questione – ha scritto il Giornale di Vicenza - tira dritto il sindaco di Bellano Antonio Rusconi: "Le scritte ingiuriose sono state rimosse e dovrà essere effettuato un ulteriore intervento per imbiancare i muri vandalizzati", ha spiegato. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta dopo che i proprietari dell'immobile dove è stata trovata la scritta hanno presentato denuncia per vandalismo. Direttamente dal comando provinciale dei carabinieri di Lecco è inoltre giunta una nota - si legge su Lario News: "In relazione alla vicenda che ha interessato il Comandante della Stazione di Bellano, ripresa da alcuni organi di stampa, si rappresenta che i fatti sono al vaglio della competente autorità giudiziaria e che l’Arma dei carabinieri ha immediatamente avviato una autonoma inchiesta per stabilire i contorni della vicenda e valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza del militare nell’attuale incarico". Maresciallo, sindaco. Manca il prete. E la commedia può cominciare.