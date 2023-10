Mareggiata sulle coste genovesi crea disagi e allarma balneari

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - La mareggiata che ha colpito la Liguria a partire dal mattino è cresciuta di intensità nel tardo pomeriggio a Genova senza provocare danni ma creando disagi alle navi in entrata e in uscita dal porto, e mettendo in allarme i titolari degli stabilimenti balneari che hanno le strutture a pochi passi dal mare. Navi e traghetti hanno manovrato con grande cautela per imboccare il passaggio a ridosso della diga foranea mentre i pescatori hanno allontanato dalle spiagge le loro barche portandole al sicuro. La mareggiata ha attirato tanti curiosi nelle zone di maggiore visibilità regalando immagini molto suggestive. (ANSA).