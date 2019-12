Marchi falsi, Gdf oscura 98 siti web

(ANSA) - MACERATA, 5 DIC - Operazione della Guardia di finanza di Macerata che, sotto la direzione del procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio, ha sequestrato e oscurato 98 siti web che commercializzavano on line prodotti contraffatti di abbigliamento e accessori di noti marchi nazionali ed internazionali. I gestori dei siti avevano collocato all'estero gli indirizzi Ip per sviare e rendere più difficili le indagini: in Germania, Francia, Danimarca, Stati Uniti, Panama, Cina e Gran Bretagna, dove si trovavano anche i server per le inserzioni di vendita. Enorme l'illecito giro d'affari stroncato, dato che ogni sito proponeva la vendita di svariati tipi di prodotti, acquistabili anche fino ad un numero massimo di 999 pezzi per articolo. Per ingannare gli acquirenti, i domini di diversi siti sequestrati riportavano i nomi di alcuni famosi brand nazionali ed esteri.