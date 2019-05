Il weekend fuori porta si festeggia tra le Marche, la Toscana e il Lazio

Civitanova Marche, Montespertoli, Civita Castellana e Nepi. In queste quattro suggestive cittadine si celebrerà il fine settimana del gusto tra sapori di mare, vino Chianti, frittelloni e salame cotto. Nella cittadina in provincia di Macerata che mantiene da sempre una solida tradizione peschereccia, farà tappa dall’1 al 9 giugno il Grand Tour delle Marche con “Gustaporto”. Sarà un concentrato di sapori unici da scoprire nel porto, che si trasformerà in un “anfiteatro del mare” fra spettacoli, intrattenimenti e degustazioni; al centro dell’evento i piatti tipici della cucina marinara civitanovese, insieme a proposte rielaborate dagli chef dell’Accademia di Tipicità ed ai vini dei colli circostanti.

"Li furbi co’ l’abbiti”

Sempre a Civitanova Marche "Li furbi co’ l’abbiti” è la pietanza più famosa della tradizione locale, un succulento piatto unico con polpi, bietole e polenta che sarà protagonista dei menù che saranno proposti in oltre venti ristoranti della città; da non perdere, nei primi due week end di giugno, le “crociere gastronomiche”, dal porto al mare aperto, sulla rotta delle vigne nel mare, assaggiando delizie marinare. Molto ricco è il programma anche dal punto di vista dell’intrattenimento con il “jazz in banchina”, una lezione recitata dedicata al mito di Enea, un’esibizione fronte mare degli artisti di “Civitanova all’opera”, gli sketch dialettali con l’associazione culturale “Contemporanea 2.0” e il laboratorio creativo “l’Adriatico con le mie mani” dedicato ai più piccoli.

Montespertoli festeggia il Chianti

Spostandosi in Toscana, da 60 anni lo splendido borgo di Montespertoli festeggia il Chianti, il più prestigioso vino della zona. L’appuntamento torna puntuale dal 30 maggio al 2 giugno: saranno presenti le migliori aziende del territorio, con i produttori che racconteranno ai visitatori tutti i segreti che si celano dalla vendemmia fino all’imbottigliamento. Anche quest’anno, oltre a convegni e degustazioni dedicate al prelibato nettare degli Dei e ai migliori prodotti tipici locali, la manifestazione prevede mostre, serate musicali, spettacoli di animazione e teatro di strada per grandi e piccini, la sfilata storica del Gruppo 900 inserita nell’elenco Regionale delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, il raduno di auto, moto e trattori d’epoca.

Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta

E sarà festa anche in due splendidi borghi della provincia di Viterbo. L’1 e il 2 giugno Civita Castellana proporrà un grande tour enogastronomico tra le delizie del Lazio e non solo, con l’ottava edizione della “Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta”. Dalla mattina alla sera, i visitatori potranno partire alla volta di un indimenticabile viaggio nel gusto a partire dalle specialità locali: i “frittelloni”, delle sfogliatine sottilissime condite con pecorino e pepe e le zuppe della Signora Ida; ci sarà poi spazio per la trippa e i fagioli de ‘zi Maria e per i prelibati gnocchi di patate proposti dalla Pro Loco di San Lorenzo Nuovo.

A Nepi, il Palio dei Borgia

A Nepi, invece, inizierà ad entrare nel vivo il Palio dei Borgia tra dame, cavalieri, musici e arcieri. Nel fine settimana sono in programma l’offerta dei ceri e la benedizione del Palio il primo giugno, la visita guidata emozionale “Nepetis Mirabilia” del giorno successivo e le cene nelle taverne il 31 maggio, l’1 e il 2 giugno; qui si potranno gustare il salame cotto affumicato e la scapicollata, l’acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l’agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tuscia.