Zona gialla, arancione e rossa: ecco quali regioni possono cambiare colore dal 3 maggio

L’Italia oggi quasi completamente gialla. Per sapere se questo colore sarà predominante anche la prossima settimana, dal 3 maggio, bisogna attendere il monitoraggio Iss-ministero della Salute che arriverà venerdì’ 30 quando alle 15 regioni già passate nella fascia con minori restrizioni si potrebbe aggiungere la Puglia.

Il monitoraggio di venerdì

Tuttavia bisogna tener conto che il monitoraggio arriva troppo presto per valutare gli effetti delle riaperture scattate a inizio settimana. E che dunque potrebbe registrare ancora un ulteriore lieve calo dell’Rt attualmente a 0,81. A parte la Puglia dunque le altre regioni non dovrebbero subire cambiamenti.

I colori delle regioni oggi

Le regioni in fascia gialla sono: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige (sia la provincia autonoma di Bolzano che di Trento), Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise. Tutte finora con Rt sotto 1 e rischio complessivo moderato o basso. Cinque le regioni in zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. In rosso solo la Sardegna.

Chi cambia colore?

La maggior parte delle regioni gialle dovrebbe ottenere la conferma. Le 'big', in particolare, non dovrebbero retrocedere: Lombardia, Lazio, Campania, Veneto. Tra le regioni arancioni che aspirano alla promozione, spicca la Puglia, che però deve fare i conti con un bollettino 'pesante' per la giornata del 28 aprile: 1.282 i casi di coronavirus registrati, con la risalita della curva di contagi a fronte di una netta diminuzione dei test. In compenso, continua a calare il numero dei pazienti ricoverati. La Valle d’Aosta è in bilico tra l’arancione e il giallo. Dovrebbero restare in arancione Calabria, Sicilia e Basilicata.

La Sardegna spera nell’arancione

Tra arancione e rosso potrebbero verificarsi novità. La Sardegna, che poco più di un mese fa era zona bianca, spera di vedere gli effetti delle restrizioni legate alla zona rossa per salire di livello. In zona arancione, va monitorata in particolare la posizione della Basilicata, che archivia una giornata con altri 191 contagi ma vede scendere il numero dei pazienti in ospedale (-5).