Map to the stars, nasce app dei festival italiani

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - L'Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC) ha lanciato un'applicazione gratuita per orientarsi tra gli oltre 75 festival cinematografici aderenti all'Associazione stessa. Si chiama Map to the stars ed è disponibile su Google Play e Apple Store, realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. "Uno strumento indispensabile - lo definisce la AFIC - nell'ottica di una sempre maggiore interconnessione tra le manifestazioni cinematografiche che si adeguano alle nuove tecnologie". L'applicazione consente "una rapida consultazione di schede dettagliate per ogni evento e un calendario interattivo in grado di mostrare subito il prossimo festival e quello più vicino sul territorio e che consente di essere aggiornati sulle novità di settore e presto sarà dotata di una funzione che consentirà al pubblico di valutare il festival al quale sta partecipando", spiega una nota. (ANSA).