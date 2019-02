Manuel Bortuzzo: la confessione di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, ecco chi ha premuto il grilletto

"Siamo qui perché Manuel deve avere giustizia. Siamo distrutti. E' stato un tragico errore". Lo hanno detto, tra le lacrime, Lorenzo e Daniel durante il lungo interrogatorio in Questura prima del fermo per tentato omicidio per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. Dopo aver vagato e trascorso tre notti insonni si sono costituiti. "Ora sono più tranquillo", avrebbe riferito Lorenzo Marinelli al suo avvocato. E sui loro profili social rimangono immortalati le serate con gli amici, gli sguardi di sfida da duri di periferia in tantissimi scatti, le frasi d'amore per i figli, la passione per i tatuaggi e i cantanti neomelodici.

Chi sono Daniel e Lorenzo

Daniel e Lorenzo sono entrambi del Villaggio Giuliano, le case popolari di Acilia. Entrambi - rende noto la Questura - con precedenti di polizia per droga e per Daniel Bazzano, conducente dello scooter da dove hanno sparato, anche per rapina. Amici da tempo, hanno trascorso tante serate insieme come anche sabato sera. Un destino simile il loro, anche quello di essere padri giovani di due bimbi piccoli che mostrano con orgoglio e amore sui social. E poi i tantissimi tatuaggi a ricoprire il corpo. Bazzano, in particolare, ne ha uno sulla spalla che raffigura proprio una pistola.

"La paura ti rende prigioniero"

"La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti LIBERO!!" scriveva Lorenzo qualche giorno fa sul suo profilo dove c'è postata anche una sua foto dietro le 'sbarre' di una grata a mimare una sorta di detenzione. Piccoli delinquenti, reati di poco conto fino a sabato quando, coinvolti in una rissa in un pub all'Axa, sono tornati per vendicarsi a suon di spari.

E così a bordo di uno scooter hanno fatto fuoco nella notte scambiando Manuel per chi non era e cambiando il corso della sua vita, i suoi sogni di nuotatore e di medaglie. "Non volevamo, siamo qui per dargli giustizia", hanno detto ai poliziotti della squadra mobile. E la notizia che i due sono stati fermati ha scatenato una serie di reazioni sui social. In pochi minuti sono arrivate una serie di insulti e minacce sui loro profili Facebook. "Dovete marcire in galera", scrive qualcuno. "Meritereste di perdere entrambi l'uso delle gambe". aggiunge un altro. "Come si fa a fare una cosa del genere con un figlio piccolo", si legge in un post.

Il presidente della Federnuoto

"Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia": Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, è con i genitori di Manuel Bortuzzo al capezzale del 19enne nuotatore veneto ferito da due colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, al quartiere Axa di Roma. E con la sua famiglia si sta attivando per assicurargli il miglior percorso di riabilitazione possibile.

"Manuel - racconta Barelli all'ANSA, dopo aver fatto visita al nuotatore nella sua stanza al San Camillo - sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti. E' cosciente della situazione con un senso di consapevolezza fuori dal comune e ben più maturo della sua giovane età".

La Fin si è subito messa a disposizione

La Fin si è subito messa a disposizione della famiglia, per la ricerca di una struttura riabilitativa dopo le dimissioni.

"Ci siamo attivati affinché inizi la riabilitazione in un centro di avanguardia - racconta Barelli - Stiamo valutando con la famiglia la struttura che possa assisterlo nel modo migliore. Non importa dove sarà. Siamo pronti ad andare anche in capo al mondo. Manuel è stato raggiunto dalla solidarietà di istituzioni e mondo sportivo, dall'affetto e dalla commozione dell'Italia intera. Ne ha sentito la forza e sa di poter contare su una famiglia premurosa, pronta a sostenerlo e ben più numerosa di quanto immaginasse. E' diventato il figlio, il fratello, il nipote di tutti coloro che non accettano di vivere in un ambiente ostaggio della violenza. Adesso occorrerà l'aiuto di tutti nell'ambito delle proprie possibilità e competenze. In questo momento Manuel è l'atleta più importante della Federazione Italiana Nuoto", conclude Barelli.