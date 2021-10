Manifestazioni no pass in tutta Italia. A Roma Patuanelli li ascolta, 'protesta pacifica'

La delegazione del Coordinamento 15 ottobre che oggi ha incontrato il ministro Patuanelli ha annunciato al ministro che le "manifestazioni di piazza sia a Trieste che in tutta Italia proseguiranno, pacificamente, fino a quando il Governo non accoglierà le richieste avanzate. Il ministro si è impegnato ad aprire un canale diretto con il Coordinamento", riporta una nota dello stesso Coordinamento.

"Un incontro cordiale, in cui Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato tre richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l'impegno di riferire dell'incontro in Consiglio dei Ministri". Così Stefano Patuanelli, ministro Politiche agricole, raggiunto al telefono dall'Ansa dopo l'incontro con il Coordinamento 15 ottobre. "Abbiamo tutti convenuto - conclude - sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza". Al ministro sono state rivolte due proposte: ritiro del green pass sui posti di lavoro e dell'obbligo vaccinale per le categorie previste per legge.

"Abolite il green pass"

"Sicuramente, una delle richieste del coordinamento no-green pass di Trieste è quella di abolire il green pass e ovviamente è una richiesta sulla quale il governo non credo abbia spazio per prenderla in considerazione, così come togliere l'obbligo vaccinale laddove il governo lo ha previsto per alcune categorie", ha spiegato a Rainews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Credo che sia chiaro che da parte nostra c'è la volontà di proseguire su questa strada, anche perchè - ha sottolineato - i dati, fortunatamente, nel nostro Paese ci indicano come il percorso tracciato dal governo fino ad oggi abbia portato dei buoni risultati".

Intanto tornano le manifestazioni contro il green pass nell'ultimo sabato prima del vertice dei capi di Stato e di governo del G20 in programma il 30 e 31 ottobre a Roma; un summit blindato che vedrà in campo migliaia di uomini delle forze di polizia e dell'Esercito e l'intera area dove si terranno le riunioni trasformata in zona rossa, per garantire una bolla di massima sicurezza.

Manifestazione a Roma

In piazza i No Green pass al centro di Roma. "Trieste è in ogni piazza" e "zona libera" sono alcuni degli striscioni. I manifestanti intonano cori "la gente come noi non molla mai" e alcuni sventolano bandiere tricolore. Nella stessa area di Circo Massimo nel pomeriggio è stato preavvisato anche un sit-in di "Liberi cittadini". "Noi i morti li rispettiamo, sono loro che non li rispettano perché hanno lasciato morire persone da sole in ospedale senza neanche un parente", ha detto l'attore Enrico Montesano prendendo la parola durante la manifestazione no Green pass al Circo Massimo. "Sarà una manifestazione pacifica e senza cortei" ha assicurato Montesano spiegando che al sit-in hanno dato l'adesione, tra gli altri, la deputata Sara Cunial e l'avvocato Edoardo Polacco che però non potranno essere in piazza.

"Vaccinati e non vaccinati siamo tutti uguali - ha detto Montesano - basta con queste divisioni". "Non voglio fare un elogio alla polizia che a Trieste ha usato maniere troppo forti ma la responsabilità è di chi impartisce ordini. Si poteva non eccedere ma chi ha dato questi ordini è responsabile di quello che è successo". Alcuni manifestanti espongono cartelli con su scritto "Trieste chiama Roma risponde". "Il futuro è creare una nuova forza che ci rappresenti" ha aggiunto Montesano. In tema vaccini l'attore ha detto che "proteggono ma non immunizzano" e ha lanciato lo slogan, poi intonato dalla piazza, "giù le mani dai bambini".