Manifestazione per la Palestina a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 20 OTT - Isernia solidale con il popolo palestinese: un gruppo di cittadini si è dato appuntamento nella villa comunale e con bandiere e striscioni ha scandito slogan contro la guerra e declamato poesie e messaggi di pace. "Noi condanniamo gli attacchi di Hamas contro i civili israeliani - ha detto all'ANSA Celeste Caranci - e siamo contrari al governo di estrema destra di Netanyahu.

Al centro della nostra manifestazione c'è il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese perché non ci sarà mai pace in Terra Santa fino a quando non saranno riconosciuti. Lo dice il diritto internazionale dal 1967. Il governo di Israele è stato condannato da decine e decine di Risoluzioni votate dall'Assemblea dell'Onu, tranne il veto che poi mette l'America nel Consiglio di Sicurezza. Noi siamo per il diritto di due popoli per vivere e convivere in pace sulla stessa terra". Il corteo si è sciolto davanti all'ex Lavatoio di Isernia, dove ha avuto luogo un'assemblea pubblica con interventi coordinati con l'associazione dei Giovani Palestinesi. (ANSA). .