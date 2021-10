"Mai più fascismi": al via la manifestazione dei sindacati. Landini ringrazia la polizia

"Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945". Così c'è scritto sullo striscione in apertura del corteo della Fillea Cgil Roma e Lazio in partenza da piazza dell'Esquilino a Roma verso piazza San Giovanni. Ha preso il via la manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Roma con lo slogan "Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia", indetta unitariamente dopo l'assalto di sabato scorso alla sede della Cgil considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia.

Landini (Cgil) ringrazia le forze di polizia

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, "ringrazia la ministra degli Interni Luciana Lamorgese per il lavoro svolto e le forze di polizia". "C'è da progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra Costituzione", ha aggiunto il segretario generale della Cgil.

Zingaretti: "Oggi difendiamo la libertà di tutti"

"Come ha detto Landini la piattaforma di questa manifestazione è la Costituzione, i suoi valori e la necessità di unire l'Italia intorno ai valori della Carta costituzionale, la cui difesa deve coinvolgere tutta l'Italia. Mi auguro che le persone che verranno oggi in piazza saranno coscienti del fatto che è una manifestazione per tutti, per la difesa della libertà e della democrazia che non sono di qualcuno ma di tutti", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Don Ciotti: "Fascismo nasce da una democrazia pallida"

"Il dissenso è il sale della democrazia e la violenza è la sua negazione. La violenza dei fascismi, dei razzismi e dei sovranismi nasce dal veleno di una società disgregata e da una democrazia pallida dove troppi diritti sono parole dette o scritte sulla carta ma non si traducono in concreto". Lo ha detto don Luigi Ciotti.

Sul palco si alterneranno gli interventi di una pensionata della Uil, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini Concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Le realtà arcobaleno (agedo, arcigay, Arc, Alfi, Cammini di Speranza, CCO Mario Mieli, Disability Pride, Edge, Famiglie Arcobaleno, Gaynet, Lesbicx, Nudi, Polis Aperta, Rgr, I Sentinelli di Milano, Collettivo Ugualmente), insieme al movimento Disability Pride aderiscono convintamente alla manifestazione antifascista convocata da Cgil, Cisl e Uil. "Quanto accaduto nei giorni scorsi alla sede della Cgil - è detto in una nota - è solo l'ultimo atto del progressivo sdoganamento di una cultura violenta, fascista e discriminatoria, contro la quale lottiamo ogni giorno".