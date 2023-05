Manganellate dei vigili di Milano su una donna: è scontro politico

E' anche scontro politico sul video che sta circolando sui social in cui si vede una persona bloccata con l'uso anche del manganello da quattro agenti della polizia locale di Milano. Una scena "orribile e intollerabile" secondo la deputata Silvia Roggiani, che è segretaria metropolitana del Pd. "Il Comune si è attivato e il sindaco Giuseppe Sala ha già condannato. Siamo certi che sia Palazzo Marino sia la Polizia Locale, come già annunciato - ha osservato -, si muoveranno in modo intransigente per fare luce sul fatto. Resta in ogni caso da sottolineare - ha aggiunto - che nulla di ciò che è accaduto prima può giustificare quella violenza, in particolare, su una persona che dalle immagini del video appare inerme".

"Immagini disgustose"

"Le immagini sono disgustose. Qualsiasi sia il contesto e qualunque cosa sia accaduta 'prima' di quanto filmato" il commento su Twitter del capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. La consigliera regionale M5s Lombardia Paola Pizzighini denuncia invece "la violenza smisurata degli agenti e i colpi reiterati ingiustificabili". Il video "ripreso da cittadini indignati per tanta brutalità - prosegue - mostra una persona a terra con le mani in alto in atteggiamento di resa. Una violenza di questo tipo non è mai accettabile. Mai". Critica anche Sinistra Italiana con il consigliere regionale Onorio Rosati che parla di "immagini inquietanti" e di "una aggressione nei confronti di una donna priva di una giustificazione".

"Solidarietà all'agente con 15 giorni di prognosi"

Sull'episodio prende posizione anche il deputato Riccardo De Corato da sempre molto attivo sui temi della sicurezza: "La transessuale ha tirato un calcio ad un agente che ha riportato una prognosi di 15 giorni. A lui rivolgo la mia più totale solidarietà e lo ringrazio molto per il prezioso lavoro che svolge per la nostra città", ha detto. "Le immagini del video, che girano sui social e su alcuni siti, non sono chiare poiché mostrano solo alcuni momenti della dinamica avvenuta. Sala, prima di condannare gli agenti, ascolti bene le parti direttamente interessate e, soprattutto, il Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia Locale", ha sottolineato il parlamentare.