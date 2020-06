Manfredi: università? Tutte in presenza riaperte il 14 settembre

Roma, 22 giu. (askanews) - "Entro il 14 settembre tutte le università riprenderanno le lezioni in presenza". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Secondo alcuni dati per il nuovo anno potrebbero iscriversi circa diecimila studenti in meno. Qual è l'obiettivo del suo ministero? "Il mio obiettivo è non perdere neanche uno studente, recuperando quei diecimila che potrebbe non iscriversi".Il ministro Manfredi ha mai 'passato' i compiti quando era studente? "Si, passare i compiti può esser anche un modo creare anche un po' di comunità, le persone che non fanno copiare, alla fine, sono anche molto antipatiche", ha scherzato il ministro, che ha proseguito, "non è corretto, sono d'accordo, ma tutti siamo stati studenti". Lei passava le 'versioni'? "No, quello no, ma si cercava di parlare con il vicino. Certo bigliettini ed altro non ne ho mai fatti. Comunque, è molto importante - ha concluso il ministro a Un Giorno da Pecora - avere un comportamento etico e corretto durante gli esami".