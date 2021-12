Finisce in manette il “frenatore seriale” dei treni

La sua era diventata ormai una vera e propria passione irrefrenabile: fermare i treni, anche più di uno al giorno, azionando il freno di emergenza. Con buona pace dei passeggeri delle linee coinvolte in Piemonte, Liguria e anche Lombardia, che per un anno hanno perso coincidenze, magari appuntamenti, accumulando ore e ore di ritardo.

Gli agenti della polizia ferroviaria della Liguria e di Novi Ligure (Alessandria) hanno fermato questo 'frenatore seriale di treni'. In manette, per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, è finito un uomo di 47 anni, bulgaro senza fissa dimora.

Sono un centinaio gli episodi che gli vengono contestati da fine 2020 fino a qualche giorno fa. A maggio l'uomo era stato denunciato, ma il tribunale di Alessandria, vista la sua pericolosità, ha disposto la custodia in carcere. Anche perché in primavera era perfino riuscito a bloccare un aereo partito da Orio al Serio (Bergamo): completamente ubriaco aveva iniziato a inveire perché, forse convinto di essere su un treno, non riusciva a trovare il freno di emergenza. Non riuscendo a farlo calmare, il comandante aveva invertito la rotta ed era tornato a Orio al Serio.

Il modus operandi era sempre lo stesso. Saliva a bordo dei treni e quando il convoglio prendeva velocità azionava il freno di emergenza. In alcuni casi azionava quelli di più vagoni facendo accumulare ritardi, oppure spaccava i finestrini con attrezzi da lavoro. Gli investigatori hanno così iniziato a visionare le telecamere di sorveglianza della rete ferroviaria e raccolto le testimonianze dei capotreno alcuni dei quali aggrediti fisicamente. Individuato, a maggio era stato denunciato. Nelle scorse settimane il tribunale di Savona, invece, aveva disposto la libertà vigilata. Ma infine da Alessandria è stato disposto l'arresto e si trova ora nel carcere di Marassi a Genova.

Il frenatore, sempre senza biglietto, era ormai noto agli addetti ai lavori. In alcuni casi, infatti, quando i capitreno lo vedevano fermo in banchina prima di salire non facevano partire il treno se non si allontanava facendo così slittare l'orario previsto. In altri, alcuni di loro sono stati aggrediti dall'uomo che non voleva scendere se non dopo avere azionato i freni.

Negli ultimi tempi la sua 'passione' era diventata sempre più incontenibile. Nell'arco della stessa giornata riusciva infatti a fermare più treni in tratte diverse. Gli investigatori hanno accertato che per colpa sua i convogli hanno accumulato di volta in volta ritardi anche fino a un'ora e mezzo rispetto alla tabella di marcia. L'ultima frenata risale a un paio di sere fa.