Si teme la presenza dell’erba velenosa della mandragora tra gli spinaci. Per questo è stato ritirato dal mercato il lotto di produzione 273 marca "Il Gigante", prodottiodall'azienda Spinerb di Colleoni Andrea e C snc. Nel documento relativo al richiamo delle confezioni, pubblicato sul sito del ministero della Salute, si avverte a scopo precauzionale, se fosse stato congelato, di evitare il consumo del prodotto e riportarlo in negozio. "Dalle analisi compiute è emerso che sicuramente l'avvelenamento è stato di origine vegetale". Lo ha detto il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Gennaro Limone, partecipando all'audizione della commissione Agricoltura della Regione Campania,

La mandragora cosa è

La pianta della mandragora è simile a spinaci e bietole. E’ potenzialmente pericolosa per la presenza di sostanze dalle proprietà allucinogene. Tutte le sue parti contengono alcaloidi come scopolamina, atropine e ioscina. La pianta era usata a scopo lenitivo, analgesico, anestetico e afrodisiaco.

I sintomi

Ci sono diversi report di avvelenamento accidentale per la sua grande somiglianza con altre piante comuni e commestibili, come alcuni tipi di lattuga, o per il consumo da parte dei bambini delle sue bacche. I sintomi per chi la ingerisce vanno da nausea, vomito, problemi intestinali, secchezza delle fauci e difficoltà a urinare per intossicazioni leggere fino appunto ad allucinazioni, delirio e tachicardia.

I casi di avvelenamento nel Napoletano

In merito ai casi di avvelenamento da mandragora nel Napoletano, Limone spiega che si è trattato di una partita di spinaci contaminati provenienti da Avezzano, probabilmente da una coltura a campo aperto. Di fronte al verificarsi di questo allarme, c'è stata un'importante reazione di filiera istituzionale per isolare la partita, ricostruire la sua catena distributiva e prevenire ulteriori casi. Ovviamente quanto avvenuto non compromette, per il futuro, la sicurezza del prodotto alimentare. Per quanto riguarda il nostro Istituto, provvederemo a pubblicare sul sito internet le immagini delle più comuni piante che possano essere responsabili di avvelenamenti".

Mandragora o stramonio?

"Dall'audizione - ha evidenziato il presidente della commissione Agricoltura della Regione, Francesco Emilio Borrelli - è emerso un elemento nuovo ovvero che l'origine della problematica sia stato probabilmente lo stramonio e non la mandragora. Trovo sia utile che l'Istituto zooprofilattico pubblichi sul proprio sito le immagini di questi vegetali velenosi al fine di divulgarne la conoscenza e tengo a precisare che non c'è alcun problema di filiera campana, né tantomeno alcuna responsabilità del Centro agro alimentare.