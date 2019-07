Mancano i farmaci in tutta Europa: l'emergenza che nessuno sa spiegare. L'allarme e le possibili soluzioni

"Il problema della carenza di farmaci è emergenziale e riguarda centinaia, se non migliaia di prodotti, in tantissimi paesi dell'Unione Europea" ma "le cause ancora non sono chiare". A lanciare l'allarme sulla carenza dei farmaci che riguarda non solo l'Italia è il direttore generale dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) Luca Li Bassi, intervenendo durante la tavola rotonda dell'Assemblea Pubblica di Farmindustria. Un problema affrontato anche dall'Agenzia europea del farmaco che però non ha ancora individuato le cause. "E' una situazione che non si è mai verificata a livello europeo" e "tantissimi Paesi riportano questo problema, da nord a sud da est a ovest. Non solo l'Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Norvegia, Austria, Slovenia".

"Tutti riconoscono che sta aumentando in modo esponenziale e in tutti i paesi e non abbiamo la percezione giusta delle ragioni che portano a questa dinamica". Si era inizialmente pensato che a determinarlo, in Italia, fosse stato il fatto che i farmaci da noi hanno prezzi più bassi di altri Paesi, "ma allora dovremmo essere solo noi ad avere il problema. Invece non è così". Le cause cioè sono molteplici. "Stiamo cercando, a livello europeo, di effettuare un'analisi delle cause. Ci sono - ha concluso il direttore generale Aifa - dinamiche che dobbiamo comprendere, e stiamo cercando di farlo".

L'esempio del farmaco contro il Parkinson

Per il presidente di Farmaindustria Massimo Scaccabarozzi, quello delle carenze di farmaci "è un problema che sta emergendo ed è probabilmente dovuto al fatto che abbiamo prezzi mediamente più bassi del 20-25% rispetto ad altri Paesi d'Europa". E spiega: "Siamo un popolo che vive più degli altri ma, a parità di consumi e stili di vita, abbiamo una spesa farmaceutica di circa il 29% inferiore rispetto ad altri paesi". Per Scaccabarozzi sarebbe questa la dimostrazione che i farmaci con prezzi più bassi sono "più convenienti per altri paesi, che li acquistano da noi". Per questo, continua, "ci troviamo in una condizione simile a Grecia e Portogallo".

Per chiarire il meccanismo, aggiunge, "basta fare un esempio: il farmaco per il Parkinson. E' mancato per diverso tempo, ma è bastato impedirne l'esportazione e ora non manca più", ha detto Scaccabarozzi. "Bene ha fatto il ministero della Salute - ha concluso - a istituire un tavolo con la filiera per affrontare il problema". La ministra Grillo ha annunciato che si sta lavorando a un documento di aggiornamento del prontuario che sarà sottoposto all'attenzione degli interessati. "Appropriatezza prescrittiva ed efficienza del sistema sono e saranno le regole auree che indicheranno la linea", spiegato la ministra.

A Firenze manca il farmaco antitumore

Intanto arriva un allarme specifico da Firenze dove è venuto meno un farmaco antitumore. Esaurite le scorte di mitomicina, farmaco per il trattamento del tumore alla vescica, all'ospedale fiorentino di Careggi e la Regione Toscana "si è mossa per cercare la molecola anche all'estero". Ad annunciarlo è stato il governatore della Toscana, Enrico Rossi, nel corso di una conferenza stampa. L'allarme sulla carenza del farmaco era stato riportato dalla cronaca fiorentina de La Repubblica. Venticinque pazienti sarebbero rimasti senza trattamento.