Chi era Antonio Andreani, precipitato in un pozzo durante la sua festa dei 40 anni

Doveva essere una festa indimenticabile, ma si è trasformata in tragedia. Antonio Andreani, manager di Molfetta, è pecipitato in un pozzo artesiano mentre festeggiava il suo 40esimo compleanno. Un epilogo da incubo, a cui hanno assitito i suoi amici, increduli davanti alla scena. Lo scenario è quello normalissimo di una festa. Musica ad altissimo volume, persone che cantano e ballano. Poi Antonio Andriani sale su un pozzo artesiano, che sporge una decina di centimetri da terra, ed è coperto da una lastra di cemento. Ha il cellulare in mano e sta facendo una telefonata, gli invitati gli ballano intorno. Lui interrompe la chiamata e comincia a saltare a ritmo di musica, quando sta per scendere la copertura cede e l'uomo precipita nel pozzo profondo circa 25 metri.

In un video le tragiche immagini

Tutto filmato, casualmente, dal cellulare di uno dei presenti. L'allegria si trasforma in disperazione. Una ragazza vestita in lungo, che stava a poca distanza da Antonio, si precipita a guardare giù nel pozzo e lancia un grido terribile. I media spiegano che sul luogo dell’incidente sono arrivati a razzo i carabinieri della territoriale, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Purtroppo ogni tentativo di recuperare la vittima ancora in vita si è rivelato inutile.

Aveva appena vinto la sua battaglia contro il cancro

L’imprenditore 40enne, appena un anno fa, aveva vinto la sua battaglia contro il cancro. Viveva a Trapani dal 2015 ed era responsabile della Biosalus. Chi lo conosceva lo descrive come una persona piena di vita. Era amante della musica, fan di Renato Zero. Amava festeggiare la vita, ma il destino gli ha giocato un brutto scherzo. Esattamente un anno fa sul suo profilo Facebook aveva scritto. "Oggi festeggio la vita perché sì ho avuto paura ma ho combattuto con tutte le mie forze e lo racconto". Poi ancora: "Il cancro si può sconfiggere