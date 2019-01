Morto in incidente stradale l'ex manager di Chiara Ferragni. Lei: "Rimpiango le parole che non ci siamo detti"

Alessio Sanzogni, noto influencer, ed ex manager di Chiara Ferragni, è morto in 'incidente avvenuto la notte scorsa sulla A4 in provincia di Bergamo. Il 34 enne di Gardone Valtrompia, Brescia, è stato general manager di 'Tbs Crew', azienda creata dalla fashion blogger e moglie di Fedez.

L’incidente mortale

Il giovane era alla guida della sua Audi, che si è schiantata contro un tir verso le 2 della notte scorsa. Il camion era fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano. . Vani i soccorsi del personale del 118 intervenuto sul posto, che ha cercato di rianimarlo, ma per il giovane manager non c’è stato nulla da fare. Sanzogni da tempo si era trasferito a Milano. La salma del giovane è stata composta al cimitero di Bergamo, a disposizione dei familiari che tuttora vivono in Valtrompia.

Il dolore di Chiara Ferragni

L'influnencer, attraverso un post di Instagram, ha espresso tutto il suo dolore per la perdita dell'amico Alessio:" Stamattina stavo dando da mangiare a mio figlio bevendo un caffè con un'amica in quella che sembrava una mattinata normale a casa. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente. Non riesco a trovare parole per esprimere quanto sia scioccante". Poi ha aggiunto: "Una volta eravamo molto affiatati e lavoravamo insieme a tempo pieno, poi, alcuni anni fa, abbiamo preso strade diverse. Quello che rimpiango ora è il tempo che non abbiamo trascorso insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci siamo detti. Non importa cosa succede nella tua vita, sii sempre consapevole di rendere speciali le persone a cui tieni. Spero troverai pace Alessio".