Hanno raccontato di essere state sequestrate per "giorni" o addirittura "settimane" due delle ragazze sentite dai pm di Milano nell'inchiesta su Antonio Di Fazio, imprenditore in carcere da venerdì con l'accusa di aver narcotizzato e violentato una 21enne. A quanto si è saputo, dai verbali delle due giovani (una terza ha parlato coi pm) emergerebbero racconti descritti come da "film dell'orrore". A quanto si è saputo, le tre ragazze avrebbero descritto sempre lo stesso modus operandi da parte di Di Fazio, ossia l'invito in azienda e a casa con l'offerta di uno stage formativo e poi la narcotizzazione con tranquillanti sciolti nelle bevande e infine gli abusi e le fotografie. Due delle giovani, studentesse dalla vita ordinaria alla ricerca di un impiego, hanno descritto, in particolare, di essere state tenute sotto sequestro anche per diversi giorni, addirittura "settimane", è stato chiarito dagli inquirenti, perché erano state drogate con le benzodiazepine e versavano, poi, in uno stato di soggezione psicologica, perché avevano paura di quell'uomo.

L'imprenditore, usando dosi massicce di tranquillanti, aveva l'obiettivo anche di cancellare tutti i loro ricordi. Una terza ragazza, da quanto si è saputo, sarebbe riuscita a sfuggire prima dal suo aguzzino, mentre la 21enne, la cui denuncia nei mesi scorsi ha portato all'arresto quattro giorni fa dopo le indagini dei carabinieri, rimase in balia di Di Fazio dal tardo pomeriggio fino a dopo mezzanotte. Investigatori e inquirenti, nel frattempo, stanno già raccogliendo riscontri utili a confermare i racconti delle giovani, mentre altre ragazze hanno già contattato gli investigatori e sarebbero pronte anche loro a denunciare. Si indaga, intanto, anche su una presunta "rete" di complici che potrebbero aver aiutato il manager ad avvicinare le studentesse e il sospetto di chi indaga è che pure altre persone potrebbero aver preso parte agli abusi.

Imprenditore del settore farmaceutico

L'imprenditore del settore farmaceutico, 50 anni, ormai ex amministratore della Global Farma, intanto, difeso dal legale Rocco Romellano, ha scelto di rimanere in silenzio e di non rispondere alle domande del gip di Milano Chiara Valori. "E' molto confuso e provato - ha spiegato il difensore - non sta bene, io l'ho sempre conosciuto come una persona cordiale, onesta e tranquilla, ma poi non posso sapere se avesse una doppia vita, non è mai trapelato nulla a riguardo".

Accuse molto gravi

E' possibile che la difesa possa avanzare un'istanza di perizia psichiatrica, anche perché, come messo in luce pure dal legale, il quadro delle accuse è "molto grave". Anche se per il difensore sarà importante nei prossimi giorni riuscire a vedere a San Vittore quello che il gip ha definito nell'ordinanza "moderno Barbablù" per capire se sarà possibile "scardinare" le contestazioni o semmai chiedere un interrogatorio all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Alessia Menegazzo, titolari dell'inchiesta condotta dai carabinieri.

Dosi impressionanti di benzodiazepine

Nei dispositivi informatici del manager sono state trovate già una sessantina di immagini che riguardano molte giovani, ma il lavoro di recupero sta portando mano a mano ad individuarne diverse altre. Le tre ragazze sentite dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo hanno messo a verbale lo stesso modo di agire da parte del manager: l'offerta di lavoro, l'invito a casa, l'avvelenamento con dosi impressionanti di benzodiazepine, gli abusi e le fotografie. Anche in questi racconti, a quanto si è saputo, è venuto a galla il timore che avevano di denunciare quell'imprenditore, che girava con una pistola (in realtà era finta) e che parlava di criminali a cui avrebbe potuto rivolgersi. I verbali, invece, saranno seguiti a breve dalle denunce delle giovani.