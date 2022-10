Nubifragi al Cengtro-Sud. Bombe d'acqua in Sicilia e Campania. Nel weekend si cambia

Il maltempo sta imperversando al Sud e in Sicilia. Grave la situazione nel Trapanese. La protezione civile regionale comunica che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti nel Trapanese: nel comune di Misiliscemi il Commissario Straordinario ha segnalato il verificarsi di diversi allagamenti nelle scuole, con alunni rimasti negli edifici esattamente nelle frazioni di Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato. Una bomba d'acqua ha interessato Sciacca (Agrigento) dove è esondato il torrente San Marco. Il corso d'acqua attraversa la contrada Foggia, località balneare densamente abitata anche nel periodo invernale. Si tratta della stessa zona dove l'11 novembre di un anno fa si erano verificati forti allagamenti.

Un'altra bomba d'acqua ha colpito Capri: il fenomeno ha interessato tutte le zone dell'isola, dove si sono formati fiumi di pioggia torrenziale. Lungo le provinciali di Capri ed Anacapri le forti raffiche di vento hanno abbattuto alcuni alberi che hanno provocato l'interruzione del traffico automobilistico, creando lunghe code sulla strada che collega Anacapri con il porto. La situazione è stata resa ancora più difficile oltre che dalla pioggia, anche da decine di tombini che sono saltati provocando la fuoriuscita di acqua e liquami.

Dopo il transito dell'impulso instabile sulle nostre regioni meridionali, l'anticiclone tenterà di rinforzare espandendosi dalle latitudini afro-mediterranee verso nord. Il tempo sul Mediterraneo centrale e sull'Italia proverà a stabilizzarsi già da venerdì e nel weekend, anche se le latitudini mediterranee rimarranno un serbatoio di correnti umide occidentali che non permetteranno condizioni sempre soleggiate sullo Stivale. Quanto al quadro termico dovremo aspettarci un lieve incremento entro la fine della settimana, con valori miti e superiori alle medie del periodo. Attese massime diffusamente superiori ai 20°C al Centro-Nord, fino a 23/25°C sulle regioni meridionali con punte anche di 25/26°C sulle zone interne delle due isole maggiori. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.