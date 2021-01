Maltempo: vento a 110 km orari in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Venti di burrasca stanno battendo la Liguria con raffiche che hanno raggiunto i 112 km orari. Ciò ha determinato una stato di allerta che permarrà anche nella giornata di domani. Nella notte il vento ha soffiato a oltre 100 km/h in costa e nell'entroterra. A Marina di Loano le raffiche hanno raggiunto i 102 km orari, mentre nell'entroterra, al lago di Giacopiane, in valle Stura, nell'entroterra di Chiavari, il vento ha raggiunto i 112 km/h. Questo fenomeno, collegato alle basse temperature, acuisce il disagio fisiologico da freddo che in molte località è stato abbondantemente sotto lo zero. E' avvenuto a Settepani (Savona) -7.7, a Pratomollo (Genova) -7.6°C, Poggio Fearza (Imperia) -5.9, Casoni di Suvero (La Spezia) -4.4. (ANSA).