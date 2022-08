Maltempo in Val di Fassa, frane e strade chiuse. Evacuati alberghi e case

Frane e smottamenti stanno mettendo in ginocchio il Trentino-Alto Adige, proprio nelle ore dell'esodo turistico. Strade chiuse e colate detritiche tengono impegnati i vigili del fuoco che, sul canale Twitter Unione Provinciale dei volontari, segnalano l'allerta alla popolazione.

Evacuate 100 persone

Per prudenza è stata disposta l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Pera di Fassa, a Vigo di Fassa (una decina di abitazioni) e a Pozza di Fassa dove sono stati spostati gli ospiti ed il personale di due alberghi. La situazione è in evoluzione. Al momento non risulta che i fenomeni abbiano provocato conseguenze a persone. Oltre un centinaio le persone costrette a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso il locale centro della protezione civile e nelle palestre scolastiche. Lo riferisce la Tgr Trentino.

Mazzin e Sen jan i comuni più colpiti

Mazzin e Sen jan i due comuni più colpiti, in particolare nelle frazioni di Fontanazzo e Campestrin l'esondazione di alcuni torrenti ha portato a valle molti alberi e piante che sono finiti insieme ad una colata di fango in mezzo alla strada. Chiusa per ore la Statale delle Dolomiti. Al lavoro tutti i corpi dei Vigili del Fuoco da Canazei fino a Moena.

Disagi tra Fvg e Veneto

La perturbazione ha provocato due frane a Sauris (Udine), che al momento risulta raggiungibile unicamente dal lato friulano, mentre la salita dal Veneto è interdetta. Non si registrano feriti o auto coinvolte nello smottamento. Da questa mattina, sono al lavoro per lo sgombero della carreggiata i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, oltre al personale di Veneto strade, che ha la competenza sul tratto franato. Non è ancora noto per quanto tempo la viabilità resterà interrotta: una volta rimosso il materiale, andrà analizzata la geologia del versante. L'accesso alla località turistica è limitato all'utilizzo del passo Pura.