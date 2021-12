Tregua finita: torna il maltempo: temperature giù, pioggia e neves sulle alture. Ecco dove

Una nuova ondata di maltempo sta per investire l'Italia. Dopo una tregua durata pochi giorni già giovedì e venerdì una perturbazione nord atlantica investirà l'Italia con piogge e rovesci su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni tirreniche, a cominciare dalla Campania. Ecco cosa comunica il sito Meteo.it.

Mercoledì aria mite e umida

Sull'Europa andrà a scavarsi rapidamente una nuova ed estesa area di bassa pressione, scrive il Meteo.it. Questa attiverà un intenso richiamo di correnti miti e umide da ponente che provocheranno un graduale peggioramento sulle regioni esposte, ovvero quelle tirreniche, poi anche sull'arco alpino, primo settore ad accogliere il fronte vero e proprio. Le nubi andranno progressivamente aumentando al Nord ed in serata deboli piogge interesseranno Emilia e Friuli VG, mentre sulle Alpi centro-occidentali un po' di neve cadrà dagli 800/1000m, a quote superiori su quelle piemontesi e in Valle d'Aosta. Aumenteranno le nubi anche sulla Sardegna occidentale e sulle regioni tirreniche, con deboli piogge già al mattino in Toscana, poi tra il pomeriggio e la sera anche sulle restanti zone tirreniche e qualche nevicata interesserà dai 1300/1500m sull'Appennino, mentre resisterà il bel tempo sul versante adriatico e su quello ionico. Ancora freddo con gelate il mattino ma le temperature recupereranno alcuni gradi, soprattutto in montagna e sulle regioni centro-meridionali, a causa dell'ingresso di più miti correnti da ovest-sudovest che precederanno l'ingresso della perturbazione.

Giovedì falcidiata da una perturbazione in transito

La saccatura nord-atlantica giungerà sull'Italia scavando un minimo di bassa pressione tra Mar Ligure e Alto Tirreno. Tempo in ulteriore peggioramento sulle regioni tirreniche e la Sardegna con piogge e rovesci diffusi, particolarmente intensi e abbondanti tra basso Lazio e Campania dove sono attese punte localmente di 70-100 mm in 24/h e conseguenti locali allagamenti o dissesti idrogeologici. La neve arriverà in Appennino a partire dai 1400 metri. Piogge anche sul versante adriatico. Neve anche sulle Alpi.

Venerdì maltempo e neve

Una perturbazione traslerà rapidamente verso le regioni meridionali - dice ancora il Meteo.it - dove si scaverà un minimo depressionario. Condizioni di maltempo interesseranno in particolare Sicilia, il Sud e le regioni Adriatiche con instabilità diffusa, piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi. L'irruzione di correnti più fredde di Grecale e Tramontana determinerà un nuovo generale calo delle temperature con nevicate che si spingeranno fino a quote collinari su Appennino marchigiano, umbro e abruzzese. Ampie schiarite e tempo asciutto al Nord e medio-alto tirreno, da segnalare solo banco di nebbia nottetempo e il mattino su bassa Valpadana e dei fiocchi di neve da sfondamento su Alpi di confine.