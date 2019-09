L’autunno incombe sull’Italia, in arrivo 3 cicloni in 7 giorni

Addio alle belle e soleggiate giornate di fine agosto: l'autunno bussa ormai alla porta. Nei prossimi giorni - per la precisione da venerdì - il quadro meteorologico generale subirà un ulteriore brusco cambiamento con l’arrivo, quasi in serie, di ben tre vortici ciclonici che dispenseranno intenso maltempo su molte regioni e che metteranno in bilico anche il weekend di Sabato 7 e Domenica 8 Settembre.

Piogge e temporali al Nord

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che il primo ciclone giungerà in Italia nelle primissime ore di venerdì. Piogge, temporali e grandinate investiranno tutto il Nord, la Toscana, la fascia adriatica del Centro spingendosi fino alla Puglia settentrionale con moderato calo termico. Altrove la situazione sarà più tranquilla. Sabato 7 sarà una giornata di attesa anche se non mancheranno ancora alcuni temporali al Nord e su alcune zone del Centro.

Temperature in calo

Il secondo ciclone, più intenso e profondo, giungerà domenica 8 settembre con dinamiche molto simili al precedente, ma con maltempo più intenso su tutto il Nord dove sono attese precipitazioni forti anche sotto forma di nubifragi. Le temperature faranno registrare un ulteriore e brusco calo e la neve così potrà imbiancare le vette alpine sopra i 1700-1800 metri. Il maltempo continuerà anche nella giornata di lunedì, soprattutto sui settori orientali del Paese.

Maltempo anche al Sud

Il team di metereologi comunica infine l’arrivo del terzo ciclone. Tra martedì 10 e giovedì 12 un nuovo vortice punterà l’Italia, sebbene possa avere una traiettoria diversa dai precedenti, le piogge e i temporali interesseranno ancora una volta il Nord, ma poi si porteranno anche su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania. In queste tre fasi perturbate i valori termici si manterranno sotto la media del periodo di qualche grado.