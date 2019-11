Maltempo, Toti: troppi cantieri chiusi. Colpa della politica

Roma, 25 nov. (askanews) - "Siamo un territorio fragile, ma ci sono anche responsabilità e ritardi della politica. Adesso è urgente non dico modificare, ma distruggere l' impianto legislativo attuale e formularne uno nuovo per permettere a Regioni, Province e Comuni di agire con velocità sia nella prevenzione che nell' emergenza. Troppa burocrazia e troppi cantieri chiusi. Ci vuole un piano straordinario per le infrastrutture. Era stata annunciata la creazione di un' agenzia straordinaria, ma ancora non si vede niente ed è passato un anno". Lo spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un'intervista al Corriere della Sera."I fondi sono importanti e lo stato di emergenza già decretato dal consiglio dei ministri per la Liguria sarà esteso, ho parlato con la Protezione Civile - assicura Toti - Ma ancor più importante è mettere mano all' impianto legislativo. Non possiamo aspettare, come non possono aspettare il Piemonte o Venezia. Così continueremo a correre per tappare le falle e per contare i danni".