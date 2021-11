Maltempo:Toscana; codice giallo per temporali esteso a 14/11

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - A causa delle previsioni meteorologiche per temporali e rischio idrogeologico, l'avviso di codice giallo diffuso in Toscana viene esteso fino a tutta la giornata di domenica 14 novembre e interesserà un'area più estesa della regione rispetto al precedente annuncio di ieri. Lo riferisce la Protezione civile della Regione Toscana. Previste "precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale". Le piogge sono "attese sulle zone costiere dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 13 novembre, più abbondanti in serata e sulla costa, sull'Arcipelago e sulle zone di nord-ovest". Poi domani, domenica 14 novembre, "si prevedono precipitazioni sulle zone occidentali piuttosto persistenti, anche a carattere temporalesco, di maggiore intensità ancora sull'Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e nel nord-ovest della regione". Inoltre sia stasera sia domenica sono "possibili colpi di vento e occasionali grandinate". (ANSA).