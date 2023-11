La furia di Ciaran sulla Toscana: esondazioni e allagamenti, sale a otto il bilancio delle vittime. E’ ancora allerta

Il maltempo non accenna a dar tregua all'Italia. L'allerta rossa riguarda oggi parte del Veneto, mentre sarà arancione su gran parte della regione e in Lombardia, su settori di Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su zone della Toscana - flagellata tra il 2 e il 3 novembre - Emilia-Romagna Veneto, Liguria e Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata e sulla provincia autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia.

8 vittime in Toscana

Sale a 8 il bilancio delle vittime in Toscana, in ginocchio dopo le ultime 36 ore. La Regione lavora per rialzarsi, ma deve fare i conti con un weekend meteo che richiederà un attento monitoraggio: sarà valutato l’evolversi della situazione con eventuale innalzamento di tutti i livelli di rischio. Una situazione quella della Toscana monitorata dalla premier Giorgia Meloni che "segue con apprensione l'evoluzione degli eventi calamitosi ed esprime il profondo cordoglio per le vittime". La premier si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Eugenio Giani. "Ho parlato con il presidente del Consiglio, si stanno attivando per portare nel Cdm che inizia alle 11 lo stato di calamità nazionale", ha annunciato il governatore Giani. Nella regione ci sono almeno 40mila persone senza luce e sono stati fatti mille interventi. La notte scorsa la gente si è accampata sui tetti delle abitazioni per mettersi in salvo e chiedere aiuto e un centinaio si sono rifugiati in un centro commerciale. Dall'alba poi si sono levati gli elicotteri della Protezione civile per monitorare la situazione e i vigili del fuoco hanno iniziato a evacuare le famiglie dalle case inondate dall'acqua. La pioggia al momento è cessata: a non dare tregua ora è il forte vento. A Livorno per una mareggiata è stata abbattuta la statua della Ballerina, allagata anche la passeggiata di Viareggio mentre a Lucca il Serchio è monitorato.

Chi sono le vittime

Tra le otto vittime un uomo di 73 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì a Prato, in via di Cantagallo. L'anziano, secondo quanto si è appreso, sarebbe morto folgorato. Due persone, poi, hanno perso la vita a Montemurlo (Prato) e una a Rosignano (Livorno). A loro si aggiungono altre due persone, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall'acqua e dal fango. Poco prima delle 12 di oggi, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Antonio Madonia, 70 anni, l'uomo disperso insieme alla moglie a causa del maltempo in provincia di Firenze. Il cadavere è stato trovato a circa 3 km dall'auto della coppia, tra i comuni di Lamporecchio (Pistoia) e Vinci (Firenze). I due coniugi di Lamporecchio viaggiavano in auto la scorsa notte quando sono stati trascinato via dall'acqua. Il corpo della donna, Teresa Perone, 65 anni, è stato trovato a circa 3 km dall'auto. I due coniugi erano al telefono con la figlia al momento in cui sono stati travolti dalla piena di un torrente sulla strada Lamporecchiana. Sembra che abbia ceduto l'asfalto e l'auto si è ribalta con i coniugi sbalzati fuori.

Veneto, si cerca un vigile disperso

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche del vigile del fuoco scivolato ieri sera nel canale Rui a Puos D’Alpago, nel Bellunese, durante le forti piogge che hanno colpito il Veneto e molte parti d’Italia. Circa 50 soccorritori sono stati impegnati nelle ricerche e questa mattina gli specialisti speleo alpini fluviali dei vigili del fuoco risaliranno le sponde del corso d’acqua, con punti di controllo plurimi. Dei gommoni e delle moto d’acqua saranno impiegati nel lago di Santa Croce. Le ricerche avranno il supporto dei droni e quello aereo del nucleo elicotteri di Venezia. Sul posto anche sommozzatori, vigili del fuoco volontari e personale del soccorso alpino.

Previsioni meteo

Il maltempo si sposta verso le regioni meridionali del versante tirrenico: colpa della perturbazione atlantica, identificata come tempesta Ciaran, in esaurimento nel corso della mattinata di oggi. Ma dal pomeriggio una nuova perturbazione raggiungerà il nostro Paese determinando, ancora una volta, precipitazioni diffuse su parte delle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. I venti torneranno a essere intensi dai quadranti meridionali, iniziando dalle aree appenniniche settentrionali. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Si fa riferimento a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, in particolare sui settori tirrenici, e Calabria. Sono annunciati venti da forti a burrasca da ovest su Campania, Basilicata e Calabria. Dal pomeriggio di oggi la pioggia torna protagonista. Attenzione anche ai temporali che possono colpire Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Anche in questo caso, il maltempo si accompagna a forti raffiche di vento che potrebbero diventare più intense in serata.