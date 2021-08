Maltempo: temporali su Nordest e Marche

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Dal pomeriggio di oggi in arrivo precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su Trentino e Alto Adige. Persistono inoltre i temporali sul Friuli-Venezia Giulia. Previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Così un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico sul Trentino Alto Adige centro-meridionale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Marche centro-meridionali. (ANSA).