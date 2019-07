L’afa ha le ore contate: in arrivo violenti temporali, forti grandinate e colpi di vento

Ore contate per l'afa che imperversa sull'Italia: sono in arrivo i primi temporali anche forti sulle Alpi. Si tratta, è spiegato sul portale 3Bmeteo.com, "dell'inizio della fase di maltempo annunciata da più giorni che troverà la sua massima espressione nell'arco del weekend e che colpirà prevalentemente le regioni centro settentrionali".

In arrivo violenti temporali e grandine

I contrasti termici molto elevati con la massa d'aria africana preesistente creeranno le condizioni, precisano i meteorologi, per avere fenomeni anche violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. La pressione è in repentino calo sull'Europa occidentale per l'arrivo di un intenso fronte perturbato associato a una depressione poco a ovest delle Isole Britanniche che sta già portando forti temporali tra la Spagna e la Francia.

Previsioni per sabato

Nel dettaglio, domani al Nordovest è previsto qualche piovasco o temporale già dal mattino. Tra pomeriggio e sera ci sarà un ulteriore e intenso peggioramento con temporali e nubifragi in estensione da Piemonte e Lombardia verso Emilia e Triveneto per la sera-notte. Al centro, tra il pomeriggio e la sera ci sarà un peggioramento sulla Toscana con primi temporali in intensificazione ed estensione tra la sera e la notte a Lazio, Umbria e Marche. Al Sud bel tempo prevalente.

Domenica

Domenica al Nord ci sarà maltempo con fenomeni diffusi, temporaleschi e localmente di forte intensità. Al Sud il tempo peggiorerà su Campania, Molise e nord Puglia con piogge e locali temporali. Ampie schiarite altrove con tendenza a qualche piovasco serale sul basso Tirreno. Temperature in ulteriore e netto calo al Centro Nord, stabili al Sud con tendenza a diminuire la sera.

Allerta in Liguria

Dopo la nuova ondata di caldo sta per arrivare sulla Liguria una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali anche forti, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso abbassamento delle temperature. Lo annuncia Arpal che ha emanato una allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria a partire da domani alle 18. L'allerta è destinata a proseguire dalla mezzanotte di domenica ma ulteriori valutazioni su tempistiche e modalità dei fenomeni verranno effettuate sabato mattina.

Piogge e temporali in Toscana

Si annuncia tempo perturbato su tutta la Toscana centrosettentrionale per sabato 27, con piogge e temporali generalmente di breve durata ma localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate. Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 12. Le previsioni danno condizioni in peggioramento a partire dalle prime ore di domenica 28: considerato che i fenomeni temporaleschi potrebbero essere di forte intensità e di localizzazione incerta, si segnala che con la valutazione di domani, sabato 27 luglio, è possibile un innalzamento di livello del codice.

Temporali sul Veneto

ll centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 del 25 luglio fino alla stessa ora di sabato 27. Nei prossimi giorni, comunque, resta crescente il rischio di temporali, anche con forti rovesci e grandinate, che soprattutto nei giorni del fine settimana potranno colpire tutta la regione. In riferimento alla criticità idrogeologica è stato fissato il livello di “attenzione” su tutta la rete idraulica secondaria regionale. Per il comune di Borca di Cadore (Belluno) è confermato il livello di “attenzione rinforzata” a causa del fenomeno franoso presente nel territorio.