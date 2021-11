Bomba d'acqua in Sardegna, nell’Isola è allerta arancione. Anziano trascinato via dalla forza dell'acqua, è disperso

Passa da gialla ad arancione l'allerta meteo diffusa sabato dalla Protezione civile regionale per l'ondata di maltempo piombata sulla Sardegna dove si registra anche un anziano disperso nel Sulcis. "Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis - ha detto il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi - i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione".

Anziano disperso

Un anziano è attualmente disperso a Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna, zona sulla quale è piombata una fortissima ondata di maltempo. L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente. È subito scattato l'allarme. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso. Adesso gli specialisti dei pompieri stanno perlustrando tutta la zona e ispezionando il canale alla ricerca del disperso. Al momento non sono state diffuse le generalità.

Strade come fiumi in piena

L'ondata di maltempo piombata nel sud Sardegna sta creando non pochi problemi e disagi con strade, scantinati, negozi e un centro commerciale allagato. Un'intera zona di Cagliari, la municipalità di Pirri è completamente allagata e il traffico è stato deviato. A Siliqua, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito. L'intero paese montano del Cagliaritano, Burcei è senza elettricità.

Cagliari, lunedì scuole chiuse

Nel frattempo, mentre l'allerta in Sardegna, passa dal giallo all'arancione, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha deciso di chiudere tutte le scuole cittadine per lunedì 15 dicembre. Dopo le incessanti piogge di oggi saranno effettuati dei sopralluoghi sugli edifici degli istituti per verificarne l'agibilità in vista della ripresa delle lezioni

Allerta arancione

L'allerta arancione per rischio idrogeologico sarà in vigore sino alle 23,59 di lunedì 15 novembre 2021 anche nella zona del Campidano. Le due giornate - quella di oggi e quella di domani - saranno caratterizzate da piogge intense e temporali, fa sapere la protezione civile. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una Criticità Ordinaria, con Allerta Gialla per rischio idraulico.