Maltempo: sub salvano uomo in sottovia,frana spezza tubi gas

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Soccorso dai sommozzatori dei vigili del Fuoco a Calenzano (Firenze), verso le 19, il conducente di un furgone rimasto bloccato con il suo mezzo in un sottopasso. E' successo in via della Marinella, nei pressi dell'omonimo torrente che da giovedì sera ha aumentato notevolmente la portata a causa del maltempo che sta battendo la Toscana interna con copiose precipitazioni. All'inizio sembra che il veicolo col suo guidatore fosse finito dentro un corso d'acqua, per questo oltre alle squadre ordinarie è stata inviata una squadra di sub. L'uomo è stato evacuato in sicurezza nonostante l'acqua alta.Tirato via anche il furgone. Sul versante opposto, a sud ovest di Firenze, in via di Colle Ramole, a Impruneta, i pompieri sono intervenuti per una fuga di gas e la messa in sicurezza di una gas: è questo un riflesso del maltempo che sta mettendo sotto pressione la tenuta idrogeologico del territorio. Infatti, nel luogo c'è stata la frana del muro di contenimento della stessa abitazione e con il terreno è saltata pure la tubatura del metano a uso domestico. Inoltre la frana ha centrato un'autovettura, che era in sosta, senza persone a bordo. (ANSA).