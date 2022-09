Maltempo: rintracciati i corridori bloccati al Tor des Glaciers

(ANSA) - AOSTA, 17 SET - Sono stati rintracciati e raggiunti dai soccorritori i corridori del Tor des glaciers che erano bloccati nella zona del Col de Barasson a causa della tempesta di neve (fino a 40 cm caduti in alta quota) che si è verificata nella notte. Al momento si tratta di sei concorrenti in grado di procedere autonomamente e di uno caricato su una barella a causa della spossatezza e di una lieve ipotermia. Stanno tutti scendendo verso valle insieme agli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di finanza, che li hanno raggiunti via terra. Se occorrerà e se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà impiegato l'elicottero della Protezione civile. Oltre alle guide alpine già in servizio-gara a disposizione dell'organizzazione, sono operativi a supporto anche i forestali e i vigili del fuoco. La gara estrema di corsa in montagna si disputa in Valle d'Aosta lungo un percorso di 450 km con 32.000 metri di dislivello positivo. (ANSA).